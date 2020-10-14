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Haberler Galeri Son dakika: Yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler...

Son dakika: Yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler...

Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınında günlük vaka sayısında görülen artış sonrası mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı konusunda araştırmalar başlamıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 19:00'da basın açıklaması yapacak. Peki, yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler kapanacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 11:38
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Son dakika: Yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler...

Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Türkiye'de son 24 saatte 1632 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 62 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs salgınına karşı son durumu ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere Bilim Kurulu toplantı gerçekleştirecek. Bu süreçte en çok merak edilen konular arasında mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı oldu. Peki, yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler kapanacak mı? Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler...

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak. Bakan Koca'nın alınacak yeni tediblrer konusunda açıklama yapması bekleniyor. Mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Son dakika: Yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler...

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1314 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye çıktı.

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Son dakika: Yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler...

Toplam test sayısı 11 milyon 846 bin 342'ye ulaştı. Hasta sayısı 338 bin 779, vefat sayısı 8 bin 957, ağır hasta sayısı 1416, aktif hasta sayısı 32 bin 850 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

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Son dakika: Yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.