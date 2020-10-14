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Son dakika: Yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler...
Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs salgınında günlük vaka sayısında görülen artış sonrası mekanların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı konusunda araştırmalar başlamıştı. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 19:00'da basın açıklaması yapacak. Peki, yeni tedbirler yolda mı? Mekanlar kapanıyor mu? Kafeler, spor salonları, lokantalar, berberler, AVM'ler kapanacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 11:38
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