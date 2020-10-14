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Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı?

Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı?

Son dakika... Okullar tekrar kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci ile birlikte kademeli olarak bazı sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. Vaka sayılarında görülen artış ile birlikte okulların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararlar bekleniyor. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 12:20
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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı?

Son dakika... Okullar tekrar kapanacak mı? Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normal hayata geçmemiz ile birlikte okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Bazı sınıflar halen uzaktan eğitime devam ederken açılan sınıfların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı görüşülecek. Bu gelişmelerin ardından okullar için nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı? İşte cevaplar...

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı?

OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de toplanacak. Gündem maddesi vaka sayısı olacak. En çok merak edilenlerden biri de okulların yeniden kapanıp kapanmayacağı oldu. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00 gibi basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı?

DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağı bildirilmişti. 12 Ekim Pazartesi itibarıyla tüm ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgının seyrine göre 5, 6, 7 ve 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda açıklama yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı?

İstanbul Valiliğinden yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin açıklama:

İstanbul Valiliği, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında liselerin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip ortaokullarının 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokulların tüm sınıflarında yüz yüze eğitim-öğretime başlandığını bildirdi.

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı?

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sonrasında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla Türkiye'de yüz yüze eğitimin başladığı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfların 21 Eylül'de ders başı yaptığı hatırlatı.

Bugün de liselerin hazırlık ve 12. sınıfları, ortaokul ve İmam-Hatip ortaokullarının 8. sınıfları ile okul öncesi ve ilkokulların tüm sınıflarında yüz yüze eğitim-öğretime başlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi.