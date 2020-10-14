DİĞER SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağı bildirilmişti. 12 Ekim Pazartesi itibarıyla tüm ilkokul, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, salgının seyrine göre 5, 6, 7 ve 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda açıklama yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.