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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı?
Son dakika... Okullar tekrar kapanacak mı? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci ile birlikte kademeli olarak bazı sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. Vaka sayılarında görülen artış ile birlikte okulların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınacak kararlar bekleniyor. Peki, okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul, liseler geri kapanacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:09Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 12:20