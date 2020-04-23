Son dakika: Türkiye'de güncel corona verileri açıklandı! 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü?

Koca özetle şunları şöyledi:

"Koronavirüsle mücadelede her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler, bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. Türkiye'de her üç servis yatağından sadece bir tanesi doludur, iki tanesi boştur. Avrupa'da bütün yatakların dolu halde olduğu, stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında hasta bakıldığı düşünüldüğünde aradaki fark çok net görülmüş olacaktır. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur. Türkiye, yüzde 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden.