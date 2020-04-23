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Son dakika: Türkiye'de güncel corona verileri açıklandı! 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü?
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bu kapsamda toplam 750.944 test yapıldı. Toplamda 16.477 hasta iyileşti. Türkiye'de corona virüsüne karşı yoğun tedbirler alınırken, iyileşen hasta sayısındaki artış umutlandırdı. Dünya genelinde ise koronavirüs bulaşan hasta sayısı 2 milyon 630 bini aştı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 23 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:41
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