23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Türkiye'de güncel corona verileri açıklandı! 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü?

Son dakika: Türkiye'de güncel corona verileri açıklandı! 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü?

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bu kapsamda toplam 750.944 test yapıldı. Toplamda 16.477 hasta iyileşti. Türkiye'de corona virüsüne karşı yoğun tedbirler alınırken, iyileşen hasta sayısındaki artış umutlandırdı. Dünya genelinde ise koronavirüs bulaşan hasta sayısı 2 milyon 630 bini aştı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 23 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:41
  • 1
  • 27
Son dakika: Türkiye'de güncel corona verileri açıklandı! 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? 11 Mart'ta ilk vakanın açıklanmasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'deki vaka ve vefat sayısını gösteren koronavirüs tablosu paylaşıldı. Buna göre toplam test sayısı 750.944 oldu. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka syısı kaç oldu? Corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? İşte 23 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu ve canlı harita...

  • 2
  • 27
Son dakika: Türkiye'de güncel corona verileri açıklandı! 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI...

Türkiye'de 22 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 98.674 oldu. Corona virüsü nedeniyle 2.376 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 1.814, toplam entube hasta sayısı 985 olarak açıklanırken, 16.477 hastanın iyileştiği bildirildi.

  • 3
  • 27
Son dakika: Türkiye'de güncel corona verileri açıklandı! 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü?

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/temel-bilgiler/il-il-turkiye-de-koronavirus-vaka-sayisi-hangi-sehirde-kac-corona-virus-vakasi-var-toplam-vaka-kac-h548120.html

KamuAjans
  • 4
  • 27
Son dakika: Türkiye'de güncel corona verileri açıklandı! 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü?

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Kovid-19 ile mücadelede her yeni gün daha iyi ve daha ilerde olunduğunu, salgının kontrol altında bulunduğunu belirtti.

  • 5
  • 27
Son dakika: Türkiye'de güncel corona verileri açıklandı! 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü?

Koca özetle şunları şöyledi:

"Koronavirüsle mücadelede her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler, bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. Türkiye'de her üç servis yatağından sadece bir tanesi doludur, iki tanesi boştur. Avrupa'da bütün yatakların dolu halde olduğu, stadyumlarda, AVM'lerde, fuar alanlarında hasta bakıldığı düşünüldüğünde aradaki fark çok net görülmüş olacaktır. Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, kesin olan budur. Türkiye, yüzde 2,3 ile en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden.