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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?

Corona virüsü son dakika... Türkiye'de corona virüsüne karşı yoğun önlemler alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsünden ölenlerin ve hastalığa yakalananların sayısını açıkladı. Dünyada yeni tip corona virüsü (Kovid-19) tanısı konulanların sayısı 236 bini aşarken, İtalya dünya genelinde en fazla can kaybı yaşanan ülke haline geldi. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 09:26
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?

Son dakika... Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Açıklanan son rakamlara göre dünyada corona virüsü tanısı konulanların sayısı 236 bini aştı. Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart't görülmesinin ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından son veriler açıklandı. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç oldu? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?

Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?

DÜNYADA KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulanların sayısı 236 bini aşarken, İtalya dünya genelinde en fazla can kaybı yaşanan ülke haline geldi.

Çin'de, ilk kez "ülke içi kaynaklı" Kovid-19 tespit edilmezken, dün görülen 34 yeni vakanının tamamının yurt dışından gelenlerde tespit edildiği bildirildi.

Çin'de virüs bulaşan kişi sayısı 80 bin 928'e çıkarken, bunların 70 bin 420'sinin iyileştiği, 3 bin 245'inin ise hayatını kaybettiği açıklandı

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?

Avrupa'da krizden en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da son 24 saat içinde can kaybı 427 artarak 3 bin 405'e çıktı. İtalya, dünya genelinde can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi. İtalya'da virüs bulaşanların sayısı ise 41 bin 35, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 440 oldu.

İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1284'e, virüs bulaşanların sayısı ise 1046 artarak 18 bin 407'ye çıktı.

Hollanda'daki vaka sayısı bugün 409 artarak 2 bin 460'a, can kaybı 18 artarak 76'ya çıkarken, virüs bulaşanların 594'ünün sağlık çalışanı olması dikkat çekti.