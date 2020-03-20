Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?

Avrupa'da krizden en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da son 24 saat içinde can kaybı 427 artarak 3 bin 405'e çıktı. İtalya, dünya genelinde can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi. İtalya'da virüs bulaşanların sayısı ise 41 bin 35, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 440 oldu.

İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1284'e, virüs bulaşanların sayısı ise 1046 artarak 18 bin 407'ye çıktı.

Hollanda'daki vaka sayısı bugün 409 artarak 2 bin 460'a, can kaybı 18 artarak 76'ya çıkarken, virüs bulaşanların 594'ünün sağlık çalışanı olması dikkat çekti.