ANA SAYFA
Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?
Corona virüsü son dakika... Türkiye'de corona virüsüne karşı yoğun önlemler alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsünden ölenlerin ve hastalığa yakalananların sayısını açıkladı. Dünyada yeni tip corona virüsü (Kovid-19) tanısı konulanların sayısı 236 bini aşarken, İtalya dünya genelinde en fazla can kaybı yaşanan ülke haline geldi. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.03.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 09:26
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21