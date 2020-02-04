Son dakika: Samsun'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı! Fay hattına benzer devasa yarıklar...

Samsun'da 18 Ocak'ta heyelan meydana geldi. Birkaç gün süren yağışların ardından oluşan heyelan bölgede büyük hasarlar oluşturdu. İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi, Papatya Sokak'ta devasa yarıklar oluştu. Bölgede hasar tespit çalışmaları yapan AFAD ekipleri bazı evleri boşaltırken, mahalle sakinleri heyelan anı ve sonrasında yaşananları anlattı. Evinde çatlaklar oluşan Cengiz Ek, önce bahçesinde küçük çatlakların oluştuğunu ve bu çatlakların zamanla büyüdüğünü belirtti.