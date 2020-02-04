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Son dakika: Samsun'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı! Fay hattına benzer devasa yarıklar...

Samsun'da 18 Ocak'ta heyelan meydana geldi. Birkaç gün süren yağışların ardından oluşan heyelan bölgede büyük hasarlar oluşturdu. İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi, Papatya Sokak'ta devasa yarıklar oluştu. Bölgede hasar tespit çalışmaları yapan AFAD ekipleri bazı evleri boşaltırken, mahalle sakinleri heyelan anı ve sonrasında yaşananları anlattı. Evinde çatlaklar oluşan Cengiz Ek, önce bahçesinde küçük çatlakların oluştuğunu ve bu çatlakların zamanla büyüdüğünü belirtti.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 16:05
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Son dakika: Samsun'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı! Fay hattına benzer devasa yarıklar...

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen heyelanın ardından, AFAD ekiplerince riskli olduğu tespit edilen 2 katlı bina tahliye edildi.

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Son dakika: Samsun'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı! Fay hattına benzer devasa yarıklar...

Heyelan nedeniyle mahallede bazı binaların yakınından geçen stabilize yol ve toprak arazilerde derin yarıklar oluşurken, Samsun Valisi Osman Kaymak, 30 dönümlük arazide oluşan çatlak ve yarıklarla ilgili hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli çalışmalara başlanacağını belirtti.

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Son dakika: Samsun'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı! Fay hattına benzer devasa yarıklar...

İlçeye bağlı Kadifekale Mahallesi, Papatya Sokak'ta birkaç gün süren yağışların ardından 18 Ocak'ta heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu, mahallenin birçok noktasındaki toprak arazide 1,5 metreyi bulan derin çatlaklar oluştu.

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Son dakika: Samsun'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı! Fay hattına benzer devasa yarıklar...

Durumdan tedirgin olan mahalle halkı, belediye ekiplerine ve AFAD'a haber verdi. Mahallede ön inceleme yapan ekipler, yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle Cengiz Ek'e ait iki katlı evin tahliyesine karar verdi.

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Son dakika: Samsun'da akılalmaz görüntü! Görenler gözlerine inanamadı! Fay hattına benzer devasa yarıklar...

Ek ailesi fertleri, birkaç eşyasını aldığı evi boşaltıp, oğlunun evine yerleşti. Ön incelemelerin tamamladığı mahallede, AFAD ekipleri tarafından rapor hazırlanması bekleniyor.