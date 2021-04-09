Son dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

Ramazan ayı yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile sağlık başta olmak üzere iş, eğitim ve kültür hayatının yanı sıra dini hayat da derinden etkilendi. On bir ayın sultanı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek. Ramazan ayı boyunca bazı kısıtlamalar uygulanacak. Peki, Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...