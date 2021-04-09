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Haberler Galeri Son dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

Son dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

Son dakika... Ramazan ayı yasakları ne zaman başlayacak? Sağlık ve şükür ayı Ramazan'ın ilk orucu için 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte koronavirüs kısıtlamalarının hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 16:17
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Son dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

Ramazan ayı yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile sağlık başta olmak üzere iş, eğitim ve kültür hayatının yanı sıra dini hayat da derinden etkilendi. On bir ayın sultanı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek. Ramazan ayı boyunca bazı kısıtlamalar uygulanacak. Peki, Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

RAMAZAN AYI YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalar daha önce duyurulmuştu. Ancak vaka sayısında görülen artış sonrası bazı kısıtlamaların da uygulanabileceği konuşulmaya başlandı. Ramazan ayında uygulanması beklenen kısıtlamaların, pazartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında belirlenmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Dün bir araya gelen Bilim Kurulu'nun gündeminde Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumu yer aldı. Ancak Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirler konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağının Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısı için tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

RAMAZAN'DA KAFE VE LOKANTALAR AÇIK MI?

Geçtiğimiz günlerde kontrollü normalleşmeye geçiş süreci ile birlikte Ramazan ayında uygulanacak bazı tedbirler de duyurulmuştu. Buna göre, Ramazan ayı boyunca kafe ve lokantalar hizmetlerini paket servis şeklinde gerçekleştirecek.

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Son dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...

RAMAZAN YASAKLARI NASIL OLACAK?

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.

Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.