HaberlerGaleriSon dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...
Son dakika: Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri...
Son dakika... Ramazan ayı yasakları ne zaman başlayacak? Sağlık ve şükür ayı Ramazan'ın ilk orucu için 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte koronavirüs kısıtlamalarının hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Ramazan ayı yasakları ne zaman başlıyor? Tam kapanma hangi illerde olacak? Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...