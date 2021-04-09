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Haberler Galeri Dikkat çeken detay... Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Dikkat çeken detay... Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni tedbirlerin devreye alınabileceği ifade ediliyor. Ramazan ayında tedbirlerin artırılması masada yer alırken, hangi illerde tedbirlerin artacağı sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Giriş Tarihi: 09.04.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 16:38
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Dikkat çeken detay... Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının yaklaştığı dönemde tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını için alınacak önlemler merak ediliyor. Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında kovid-19 pandemisiyle ilgili yeni tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Türkiye koronavirüs risk haritası baz alınarak Ramazan ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İşte, hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dikkat çeken detay... Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?

HATAY'DA PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Genelgeye göre, Kovid-19 bakımından düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek riskli illerde kısıtlamalar cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

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Dikkat çeken detay... Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?

HAFTA SONU (CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre, 10-11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kırmızı illerde uygulanacak.

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Dikkat çeken detay... Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

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Dikkat çeken detay... Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

Yüksek risk gurubunda yer alan 12 ilde (Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa ve Tunceli) hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece pazar günü geçerli olacak.