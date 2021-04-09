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Dikkat çeken detay... Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni tedbirlerin devreye alınabileceği ifade ediliyor. Ramazan ayında tedbirlerin artırılması masada yer alırken, hangi illerde tedbirlerin artacağı sorgulanan konular arasında bulunuyor. İşte, hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.04.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 16:38
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