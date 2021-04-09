Dikkat çeken detay... Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının yaklaştığı dönemde tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını için alınacak önlemler merak ediliyor. Günlük vaka sayısında yaşanan artış sonrasında kovid-19 pandemisiyle ilgili yeni tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Türkiye koronavirüs risk haritası baz alınarak Ramazan ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İşte, hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? Hatay, Mersin, Antalya sokağa çıkma yasağı ne zaman?