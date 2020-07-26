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Son dakika: PMYO 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Polis Akademisi PMYO şartları nelerdir?
PMYO başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. YKS sonuçlarını heyecanla bekleyen PMYO adayları, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. YKS sonuçları ele alınarak yapılan değerlendirmeler sonrasında eğitimler başlayacak. Peki, Polis Akademii tarafından PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 PMYO başvuru şartları nelerdir? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.07.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 17:24
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