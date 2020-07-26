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Haberler Galeri Son dakika: PMYO 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Polis Akademisi PMYO şartları nelerdir?

Son dakika: PMYO 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Polis Akademisi PMYO şartları nelerdir?

PMYO başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. YKS sonuçlarını heyecanla bekleyen PMYO adayları, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. YKS sonuçları ele alınarak yapılan değerlendirmeler sonrasında eğitimler başlayacak. Peki, Polis Akademii tarafından PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 PMYO başvuru şartları nelerdir? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 17:24
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Son dakika: PMYO 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Polis Akademisi PMYO şartları nelerdir?

PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 polis alımı süreci merak ediliyor. Polis Akademisi tarafından her yıl gerçekleştirilen polis adayı alımı için ilan bekleyen vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, PMYO 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Polis Akademisi PMYO şartları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: PMYO 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Polis Akademisi PMYO şartları nelerdir?

PMYO POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2020 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Buna göre, başvuruların ağustos ayı içerisinde başlaması tahmin ediliyor. 2020 PMYO ilanı ile 2500'e yakın polis adayı alımı yapılması bekleniyor.

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Son dakika: PMYO 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Polis Akademisi PMYO şartları nelerdir?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:

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Son dakika: PMYO 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Polis Akademisi PMYO şartları nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

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Son dakika: PMYO 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Polis Akademisi PMYO şartları nelerdir?

c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)