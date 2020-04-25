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Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
Son dakika... Okullar ne zamana kadar tatil edildi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların hangi tarihte açılacağına yönelik sorulara yanıt verdi. Bilindiği üzere koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta okullarda eğitime 1 hafta ara verilmiş 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçilmişti. EBA TV üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar süreceği açıklanmıştı. Ancak salgın nedeniyle bu sürenin uzatılması gündemde. Peki, okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?
Giriş Tarihi: 25.04.2020 12:27Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 12:35