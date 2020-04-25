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Haberler Galeri Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?

Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?

Son dakika... Okullar ne zamana kadar tatil edildi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların hangi tarihte açılacağına yönelik sorulara yanıt verdi. Bilindiği üzere koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta okullarda eğitime 1 hafta ara verilmiş 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçilmişti. EBA TV üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar süreceği açıklanmıştı. Ancak salgın nedeniyle bu sürenin uzatılması gündemde. Peki, okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?

Giriş Tarihi: 25.04.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 12:35
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Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili iptal mi edildi? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler artırıldı. Bu kapsamda okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim sürecine geçildi. Uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kdar süreceği açıklanmıştı. Ancak bu sürenin uzaltılması gündemde. Bakan Selçuk, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

30 Nisan'a sayılı günler kala hem velilerin hem de öğrencilerin aklında tek bir soru var: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

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Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?

Bakan Selçuk, "Okullar sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir.

Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkate alıyoruz. Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için yoğun çalışmalarımız var." dedi.

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Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?

YAZIN OKUL OLACAK MI?

Okulların hangi tarihte açılacağı henüz belli değil. Okulların açılmasıyla ilgili tarih, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıyla alınacak.

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Son dakika: Okullar ne zamana kadar tatil? 4 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Yaz tatili iptal mi edildi?

LGS TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

Öte yanda Bakan Selçuk, "LGS tarihinin ertelenmesi söz konusu değil, online sınav yapılmayacak" dedi.