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25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi
İftara kaç saat kaldı? İslam alemi Ramazan ayının ikinci orucunu bugün tutuyor. Dün akşam ilk iftar yapılarak Ramazan-ı Şerif coşkuyla karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile birlikte illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İkinci oruca niyet eden vatandaşlar iftar saatlerini araştırıyor. Peki, 25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il 2020 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...
Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:29
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