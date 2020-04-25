25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi

25 Nisan iftara kaç saat kaldı? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından çoşkuyla karşılandı. İlk oruç dün tutuldu ve iftarlar yapıldı. 25 Nisan'da ikinci sahura kalkan ve oruca niyetleyen vatandaşlar iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre 2020 il il Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...