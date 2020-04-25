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Haberler Galeri 25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi

25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi

İftara kaç saat kaldı? İslam alemi Ramazan ayının ikinci orucunu bugün tutuyor. Dün akşam ilk iftar yapılarak Ramazan-ı Şerif coşkuyla karşılandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile birlikte illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. İkinci oruca niyet eden vatandaşlar iftar saatlerini araştırıyor. Peki, 25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il 2020 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 09:29
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25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi

25 Nisan iftara kaç saat kaldı? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, Müslüman alemi tarafından çoşkuyla karşılandı. İlk oruç dün tutuldu ve iftarlar yapıldı. 25 Nisan'da ikinci sahura kalkan ve oruca niyetleyen vatandaşlar iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre 2020 il il Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri...

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25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi
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25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi
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25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi
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25 Nisan iftara kaç saat kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar vakti kaçta? İşte il il Ramazan imsakiyesi