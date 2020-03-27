Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Son dakika haberi... ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, MSÜ sınavının ertelendiği bildirildi. Daha önce 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 MSÜ sınavı 3 Mayıs'a ertelenmişti. Gelen son dakika bilgisine göre, sınav tarihinin yeniden ertelendiği duyuruldu. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?