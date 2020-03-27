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Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Son dakika haberi... ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, MSÜ sınavının ertelendiği bildirildi. Daha önce 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 MSÜ sınavı 3 Mayıs'a ertelenmişti. Gelen son dakika bilgisine göre, sınav tarihinin yeniden ertelendiği duyuruldu. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 27.03.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 17:37
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Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Son dakika... MSÜ sınav tarihi ikinci kez ertelendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihine ertelendiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre, corona virüsü nedeniyle sınav tarihinin yeniden ertelendiği bildirildi. Peki, 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi.

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Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2020 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de yapılacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

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Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2020 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

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Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2020 YKS NE ZAMAN?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.