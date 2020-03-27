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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi

Fahrettin Koca kimdir? Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlandığı günden beri titizlikle çalışmalarına devam eden ve her gün kamuoyuna bilgi aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Evli ve dört çocuk babası olan Dr. Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç yaşında ve nereli? İşte Dr. Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 18:27
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi

Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında nereli? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında her gün kamuoyuna bilgi aktaran Bakan Koca'nın hayat hikayesini merak eden vatandaşlar, internet üzeridnen araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi

DR. FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakan Fahrettin Koca'nın biyografisi şöyle:

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi

İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi.