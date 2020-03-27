Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi

Fahrettin Koca kimdir? Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlandığı günden beri titizlikle çalışmalarına devam eden ve her gün kamuoyuna bilgi aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Evli ve dört çocuk babası olan Dr. Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç yaşında ve nereli? İşte Dr. Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 18:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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