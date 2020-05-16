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Haberler Galeri Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

Son dakika... 65 yaş üstü sokağa çıkma saatlerinde değişikliğe gidildi. Meteorolojik verilere göre hafta sonu beklenen yüksek sıcaklık sebebiyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma saatlerinin değiştiği bildirildi. Uzun aradan sonra ilk defa geçtiğimiz pazar günü dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, genelgeye göre ne zaman sokağa çıkabileceklerini araştırıyorlar. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne oldu? 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 10:47
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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

Son dakika... 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati değişti. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, 10 Mayıs'ta uzun bir aradan sonra sokağa çıkmıştı. Yayımlanan yeni genelgenin ardından saat kaçta sokağa çıkıkabileceği merak ediliyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte cevaplar...

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ KAÇTA?

Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla pazar günü 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma saati 12.00-18.00 şeklinde değiştirildi.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile 17 Mayıs Pazar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının pazar günü yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu kapsamdaki vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştirildiği bildirilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Mayıs Salı gece yarısı sona erecek.