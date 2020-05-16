Son dakika: 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek?

Son dakika... 65 yaş üstü sokağa çıkma saatlerinde değişikliğe gidildi. Meteorolojik verilere göre hafta sonu beklenen yüksek sıcaklık sebebiyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma saatlerinin değiştiği bildirildi. Uzun aradan sonra ilk defa geçtiğimiz pazar günü dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, genelgeye göre ne zaman sokağa çıkabileceklerini araştırıyorlar. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne oldu? 65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 10:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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