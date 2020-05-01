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Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?
Son dakika... LGS sınav tarihi ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS kılavuzu yayımlanmış, sınava dair tüm detaylar belli olmuştu. Sınav tarihi için geri sayım başlarken, koronavirüs nedeniyle sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Bakan Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.05.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 14:40
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