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Haberler Galeri Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?

Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?

Son dakika... LGS sınav tarihi ertelendi mi? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS kılavuzu yayımlanmış, sınava dair tüm detaylar belli olmuştu. Sınav tarihi için geri sayım başlarken, koronavirüs nedeniyle sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Bakan Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 14:40
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Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?

Son dakika... LGS sınav tarihi ertelendi mi? 2020 LGS sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sınav tarihinin yeniden ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS SINAV TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Hürriyet Gazetesi Eğitim Yazarı Nuran Çakmakçı'ya açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Bizim konumuz LGS, YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi akşamı bununla ilgili açıklama olacak. Bu mesele MEB'in kendi içinde karar verdiği bir süreç değil artık. Mesela 7 Haziran'ı MEB kendi belirledi. Fakat artık görüş alışverişi yapılarak karar verilmesi gereken bir şey. Bu durum olağanüstü bir durum. Bilim kurulu ne diyecek, diğer sektörlerdeki durum nedir, tüm bunları ele alarak verilmesi gereken bir karar. Pazartesi yapılacak toplantı sonrası çıkacak bir karar." dedi.

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Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?

2020 LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2019-2020 öğretim yılında resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Tüm öğrenciler, 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren Merkezî Sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebileceklerdir.

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Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2020 LGS sınav giriş belgesi 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

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Son dakika: LGS sınav tarihi değişti mi? LGS yeniden ertelendi mi? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURU KILAVUZU VE LİSE KONTENJANLARI

LGS başvuru kılavuzunun erişime açılmasının ardından lise kontenjanları merak edilmeye başlandı. MEB'in yayımladığı kılavuzun içerisinde tüm illerdeki liselerin kontenjanları belli oldu. Kılavuzun son sayfalarında lise kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.

LGS BAŞVURU KILAVUZU VE LİSE KONTANJANLARI İÇİN TIKLAYIN...