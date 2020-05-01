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AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!
AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında açıköğretim sınavlarının online yapılmasına karar verildi. 18 Nisan'da başlayan online sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınava dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.05.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 17:40
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