AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) online sınavı devam ediyor. Sınavın bitmesine sayılı günler kala, sınava katılan adaylar sonuçları heyecanla beklemeye başladılar. AÖF tarafından yayımlanan duyuruda, sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş nasıl yapılır? İşte detaylar...