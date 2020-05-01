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Haberler Galeri AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında açıköğretim sınavlarının online yapılmasına karar verildi. 18 Nisan'da başlayan online sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınava dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 01.05.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 17:40
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AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) online sınavı devam ediyor. Sınavın bitmesine sayılı günler kala, sınava katılan adaylar sonuçları heyecanla beklemeye başladılar. AÖF tarafından yayımlanan duyuruda, sonuçların ne zaman açıklanacağı duyuruldu. Peki, 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş nasıl yapılır? İşte detaylar...

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AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF ONLİNE SINAV NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü online sınav tarihi: 18 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

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AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ONLİNE SINAV NASIL OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

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AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 7 Mayıs'a kadar sınavlara girilebilecek.

SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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AÖF online sınavında son günler! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranı!

AÖF SINAV SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşacak ve sınav süresi 30 dakika olacak. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.