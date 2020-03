Son dakika: Koronavirüs nedeniyle ölen kocasıyla aynı evde yaşadı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor. Her geçen saat ölüm oranının arttığı Kovid-19 virüsü nedeniyle dünya genelinde karantina çalışmaları yapılıyor. Koronavirüs hakkında son dakika haberleri de peş peşe geliyor.