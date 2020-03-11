Son dakika: Koronavirüs nedeniyle ölen kocasıyla aynı evde yaşadı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4.284 olarak açıklandı. Virüse yakalanan kişi sayısı 119.132 olarak ifade edilirken toplamda 65.776 kişi virüsten kurtuldu. İtalya'nın Savona bölgesinde yaşayan bir kadın, koronavirüs nedeniyle ölen kocasıyla aynı evde yaşamak zorunda kaldı. Bölgenin Valisi de olayı doğruladı.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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