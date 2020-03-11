11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle ölen kocasıyla aynı evde yaşadı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4.284 olarak açıklandı. Virüse yakalanan kişi sayısı 119.132 olarak ifade edilirken toplamda 65.776 kişi virüsten kurtuldu. İtalya'nın Savona bölgesinde yaşayan bir kadın, koronavirüs nedeniyle ölen kocasıyla aynı evde yaşamak zorunda kaldı. Bölgenin Valisi de olayı doğruladı.

Giriş Tarihi: 11.03.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 11:43
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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle ölen kocasıyla aynı evde yaşadı!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor. Her geçen saat ölüm oranının arttığı Kovid-19 virüsü nedeniyle dünya genelinde karantina çalışmaları yapılıyor. Koronavirüs hakkında son dakika haberleri de peş peşe geliyor.

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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle ölen kocasıyla aynı evde yaşadı!

HASTA GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU BAKANDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ!

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı Bünyesindeki Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Dorries, yazılı açıklamasında, "Koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrulayabilirim. Bilgilendirildiğim andan itibaren tavsiye edilen tüm önlemleri aldım ve kendimi evde tecrit ettim." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki Dorries, İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun kendisini yakından takip ettiğini vurguladı.

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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle ölen kocasıyla aynı evde yaşadı!

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Dorries'in virüse yakalanması dolaysıyla "çok üzgün" olduğunu belirterek, "Kendini tecrit ederek doğru olanı yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle ölen kocasıyla aynı evde yaşadı!

Öte yandan Dorries'in son günlerde Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı bir resepsiyonda yer aldığı ve geçen hafta parlamentoda yüzlerce parlamenterle bir arada bulunduğu biliniyor.

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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle ölen kocasıyla aynı evde yaşadı!

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkedeki vaka sayısının salı günü 382'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'ten 6'ya çıktığını açıklamıştı.