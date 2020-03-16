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Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?

Karınca istilası nerede? Afrika'dan kuzeye doğru boy gösteren çekirge istilasının ardından sosyal medyada dolaşan karınca istilası görüntüleri panik yarattı. Umman'dan gelen bu görüntüler sonrası karınca istilasının hangi ülkelerde olduğu ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, karınca istilası Türkiye'de geldi mi? Karınca istilası nerede ve hangi ülkelerde var? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 12:40
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Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?

Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Dünya corona virüsü ile mücadele ederken, çekirge sürüsünün Afrika ülkelerini işgal etmesi panik yaratmıştı. Sınırımıza dayanan çekirge sürüsünün yönünü değiştirdiği açıklanmıştı. Şimdi ise sosyal medyada yayılan karınca istilası görüntüleri merak uyandırdı. Peki, karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?

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Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?

KARINCA İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Karınca istilası Türkiye'de görülmedi.

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Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?

KARINCA İSTİLASI HANGİ NEREDE VAR?

Karınca istilasının olduğu görüntüler Umman'da ortaya çıktı.

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Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?

KARINCA İSTİLASI TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Görüntülerin yayılması sonrası en çok araştırılan konu "Karınca istilası Türkiye'ye gelir mi?" oldu. Ancak Türkiye'ye çok uzak olan Umman'dan karıncaların ülkemize gelmesi şu an için zor bir durum.

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Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?