Son dakika: Karınca istilası Türkiye'ye geldi mi? Karınca istilası nerede, hangi ülkelerde?

Karınca istilası nerede? Afrika'dan kuzeye doğru boy gösteren çekirge istilasının ardından sosyal medyada dolaşan karınca istilası görüntüleri panik yarattı. Umman'dan gelen bu görüntüler sonrası karınca istilasının hangi ülkelerde olduğu ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, karınca istilası Türkiye'de geldi mi? Karınca istilası nerede ve hangi ülkelerde var? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.03.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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