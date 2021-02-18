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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri NASA'dan flaş Salda Gölü paylaşımı! Mars ile bağlantısı ne? Dünyanın gözü Türkiye'de NASA'dan flaş Salda Gölü paylaşımı! Mars ile bağlantısı ne? Dünyanın gözü Türkiye'de
Son zamanlarda Türkiye hakkında paylaşlarını artıran NASA bu kez de Salda Gölü'yle gündem oldu. Salda Gölü'ndeki araştırmaların sonuçlarını paylaşadan NASA, Mars hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. NASA'nın Salda Gölü paylaşımında "Mars'a geri sayım başladı! Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var" denildi.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 14:41
NASA, Salda Gölü paylaşımı ile Mars mesajı verdi. NASA'nın Twitter hesabından paylaşımda Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçlarına yer verildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
NASA, 'NASA Earth' adlı Twitter hesabından Mars'taki Jezero Krateri üzerinde incelemeler yapacak ve yaşam izi arayacak uzay aracı Perseverance'in fırlatılması için geri sayımın başladığını duyurarak, Burdur'da bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nün uzaydan görüntüsü ve Salda Gölü'nde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaştı
SALDA GÖLÜ FİKİR VERİYOR
Salda Gölü ve Jezero Krateri'nin birlikte fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Mars'a geri sayım başladı! NASA Persevere gezgininin Jezero Krateri'ne sadece bir gün sonra temas edeceğine inanmak öyle zor ki. Kratere kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var" denildi.
SALDA'DA ÇALIŞMA YAPILDI
NASA'nın web sitesinde ise NASA uzmanlarının Salda Gölü'nde yaptığı çalışmaların sonuçları açıklandı. Araştırmaya ilişkin Salda Gölü'nden sualtı mikrobiyalitleri, eski mikrobiyalitlerin açıkta kalan adası, alüvyon yelpazesi, eski ve yeni mikrobiyalitler, tortul yüzeyleri gibi birçok fotoğrafa da yer veriliyor.
'TÜRKİYE'DE BİR GÖL BİZE MARS'I ANLATABİLİR'
'Türkiye'de Bir Göl Bize Mars'ı Anlatabilir' başlıklı çalışma şöyle:
"Perseverance gezgininin 18 Şubat 2021'de Mars'taki Jezero Krateri'ne tarihi bir iniş yapması planlanıyor. Gezici bölgeyi araştıracak ve Dünya'ya geri göndermek için kaya örnekleri toplayacak. Kraterin içine hiçbir insan ayak basmamış olsa da araştırmacılar Dünya'daki benzer bir manzara sayesinde ne bekleyeceklerine dair bazı fikirlere sahipler: Salda Gölü, Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün, Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olduğunu düşünmeyebilirsiniz, ancak iki havza benzer mineraloji ve jeoloji içerir. Aslında Salda Gölü, bir zamanlar bir göl içerdiği düşünülen Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve biriktirme özellikleri (deltalar) içeren dünyadaki bilinen tek göldür."