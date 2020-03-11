Son dakika haber! Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı
Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsüne ilişkin ilk vakanın görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Bazı üniversitelerden 'corona virüsü'ne ilişkin kararlar alınmaya başlandı. İstanbul Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verdiğini duyururken, Bahçeşehir Üniversitesi de derslere online devam edeceğini açıkladı. Peki, üniversiteler tatil mi? Üniversitelerde corona virüsü tatili var mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2020 12:48Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 12:54
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
10
Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı
2
10
Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı
3
10
Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı
4
10
Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı
5
10
Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı