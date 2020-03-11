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Son dakika haber! Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsüne ilişkin ilk vakanın görülmesinin ardından önlemler arttırıldı. Bazı üniversitelerden 'corona virüsü'ne ilişkin kararlar alınmaya başlandı. İstanbul Kadir Has Üniversitesi eğitime ara verdiğini duyururken, Bahçeşehir Üniversitesi de derslere online devam edeceğini açıkladı. Peki, üniversiteler tatil mi? Üniversitelerde corona virüsü tatili var mı?

Giriş Tarihi: 11.03.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 12:54
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Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı
Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı

Son dakika haberi... Üniversiteler tatil mi edildi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görüldüğünü açıkladı. Bu gelişmelerin ardından yurt genelinde önlemler arttırıldı. Üniversitelerden flaş 'corona virüsü' kararı geldi. Peki, üniversiteler tatil mi? Üniversitelerde corona virüsü tatili var mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı
Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kadir Has Üniversitesi -10 Nisan arasında yapılacak bahar dönemi yarı yıl tatilinin, corona virüsü tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayarak 20 Mart'a kadar sürecek. Yönetim bu kararı e-posta yoluyla öğrenciler ve çalışanlar ile paylaştı. Dersler 23 Mart Pazartesi günü başlayacak.

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Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı
Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı

Bahçeşehir Üniversitesi ise derslerine online devam edeceğini açıkladı.

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Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı
Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı

Bu iki üniversite haricinde şu an başka bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı
Son dakika haber: Üniversiteler tatil mi? Üniversitelerden 'corona virüsü' kararı

İKİNCİ ARA TATİL ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

Sosyal medya üzerinde okullarda ikinci ara tatilin öne çekilip çekilmeyeceği konuşuluyor. Hemen belirtelim ki, şu an böyle bir durum söz konusu değil. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirmeler sürüyor. Corona virüsüne ilişkin okullarda tatil haberlerinde resmi açıklamaları takip etmekte fayda var. Şu an tatil takvimi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.