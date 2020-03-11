Corona virüs gebelikte anneden bebeğe geçer mi? Uzman isim açıkladı

Jinekolog Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan, İngiliz Kraliyet Kadın Doğum Derneği'nin yayımladığı kılavuza göre, anne adayından bebeğine geçen bir 'koronavirüs' vakasının yaşanmadığını belirtti. Erkan, "Doğumdan hemen sonra anne ile temasa bağlı bulaşma gerçekleşebilir. Ancak şu an tüm dünyada kabul gören yaklaşım anne ile bebeğin birlikte kalması yönündedir. Anne bebek bağlanmasının sağlanması bebeğin sağlığı için anne sütünü rahatlıkla alması, hem anne, hem de bebek için hayati derecede önemlidir. Bu nedenle anne ile bebek bazı önlemler alınarak aynı odada izlenebilir" dedi.

