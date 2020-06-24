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Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı! 2020 Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
Son dakika haberi... Evlilik hazırlığındaki çiftlerin heyecanla beklediği düğün genelgesi yayımlandı. Düğün yapmaya hazırlanan çiftler, düğün kurallarının nasıl olacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile düğün salonlarında uygulması gereken kurallar belirlendi. Buna göre, düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmayacak, mesafe korunacak. Peki, düğün genelgesine göre düğün salonu kuralları nasıl olacak? 2020 düğünler nasıl yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.06.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 14:06
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