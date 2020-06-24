24 Haziran 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı! 2020 Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı! 2020 Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

Son dakika haberi... Evlilik hazırlığındaki çiftlerin heyecanla beklediği düğün genelgesi yayımlandı. Düğün yapmaya hazırlanan çiftler, düğün kurallarının nasıl olacağını merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile düğün salonlarında uygulması gereken kurallar belirlendi. Buna göre, düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmayacak, mesafe korunacak. Peki, düğün genelgesine göre düğün salonu kuralları nasıl olacak? 2020 düğünler nasıl yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 14:06
  • 1
  • 19
Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı! 2020 Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

Son dakika... Düğün salonu genelgesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Evlilik hazırlığındaki çiftler koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün yapabilecekler. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte düğün şartları belli oldu. Buna göre, takı merasimi, hediyelerin düğün mekanının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık vb. bir toplama kutusuna konulması şeklinde yapılacak. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak. Peki, düğün genelgesine göre düğün salonu kuralları nasıl olacak? 2020 düğünler nasıl yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı! 2020 Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelge ile yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

  • 3
  • 19
Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı! 2020 Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 09 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda düğün törenleri için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak alınan tedbirler şu şekilde sırlandı:

  • 4
  • 19
Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı! 2020 Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

Genel Esaslar

1. Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

2. Düğünlerin yapılacağı mekânların işletmecileri/sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Düğün mekânının misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek. Bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek ve kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılacak. Hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemeleri yapılacak.

3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri düğün yapılacak mekânların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacak.

  • 5
  • 19
Son dakika: Düğün genelgesi yayımlandı! 2020 Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?

4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. 38 0C'den yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

5. Düğün mekânlarının girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. Teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların mümkünse fotoselli olmaları ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacak.

6. Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

7. Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak. Ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil olmak üzere) sağlanacak.