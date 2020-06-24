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Haberler Galeri AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?

AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?

AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi final sınavı başladı. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler final sınavının tarihlerini araştırıyor. AÖF tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. AÖF final sınavı giriş ekranına ve sınav tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi final sınavı nasıl olacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.06.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 15:30
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AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?

AÖF final sınavı başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler vize sınavının ardından final sınavlarını da internet ortamında gerçekleştirecekler. Koronavirüs salgını nedeniyle ilk defa açıköğretim sınavları internet ortamında kişiye özel gerçekleştirilmişti. Peki, AÖF online final sınav nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi final sınavı nasıl olacak? AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF bahar dönemi final sonu sınavları 24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacak.

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AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?

SINAVA NASIL GİRİLİR?

www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?

SINAV NASIL OLACAK?

Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

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AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir.Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.