ANA SAYFA
AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman bitiyor?
AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi final sınavı başladı. Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler final sınavının tarihlerini araştırıyor. AÖF tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. AÖF final sınavı giriş ekranına ve sınav tarihlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF online sınav giriş nasıl yapılır? 2020 AÖF bahar dönemi final sınavı nasıl olacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.06.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020 15:30
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11