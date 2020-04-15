MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?

Yurt genelinde gerekli tedbirler alınırken Milli Savunma Bakanlığının da diğer Bakanlıklarla koordinasyon içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ilk günden itibaren bireysel ve kurumsal gerekli tedbirleri ivedilikle ve kararlılıkla aldığını belirten Akar, "Bu doğrultuda salgınla daha sistematik mücadele edebilmek amacıyla, sürecin planlama, koordinasyon ve yönetimi için, Bakanlığımız bünyesinde Koronavirus ile Mücadele Merkezi kurulmuştur. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, yurdumuzda ve dünyada tüm yetkililer tarafından önümüzdeki günlerin, salgının yayılması bakımından çok daha kritik olacağı vurgulanıyor. Buna göre ilave ne tedbirler alabiliriz, sürekli planlama halindeyiz. KOMMER sistematik bir şekilde, birlik ve karargahlarımız, ilgili bakanlık ve kurumlarımızla koordineli olarak 7 gün, 24 saat sürekli risk ve durum değerlendirmesi yapıyor. Buna bağlı olarak da çözüm önerilerinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.