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MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?

Son dakika... Koronavirüsle mücadele kapsamında askerlik hizmeti konusunda önlemler alınıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler için toplandı. Toplantıda, askere alınacak 53 bin yükümlü ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınan askerleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Peki, askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.04.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 16:47
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MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?

Son dakika haberi... Askerlik süresi uzadı mı? Terhisler ertelendi mi? Corona virüsü tedbirleri kapsamında askerlik sürelerinin uzayıp uzamayacağı merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlüyü ve Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınan vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Peki, askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu? İşte cevaplar...

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MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?

ASKERLİK UZAYACAK MI? TERHİSLER ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi.

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MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?

Milli Savunma Bakanlığında bugüne kadar koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemlerin ve sahadaki uygulamaların değerlendirildiği çok sayıda toplantı yapıldı. Çeşitli düzeyde yapılan toplantıların sonuncusu ise bugün Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve ilgili teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

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MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?

Bakanlık bünyesinde görev yapan Koronavirüs ile Mücadele Merkezi (KOMMER) yetkililerince önlemlere ve uygulamalarına yönelik sunumun yapıldığı toplantıda komutanlar da çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar, toplantıda yaptığı konuşmada 180'den fazla ülkeye yayılan küresel salgın nedeniyle sınırların kapatıldığını, sokağa çıkma yasaklarının başlatıldığını, seyahat kısıtlamalarının getirildiğini, uçuşların durdurulduğunu, tüm dünyanın teyakkuza geçerek küresel acil durumun ilan edildiğini hatırlattı.

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MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?

Yurt genelinde gerekli tedbirler alınırken Milli Savunma Bakanlığının da diğer Bakanlıklarla koordinasyon içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ilk günden itibaren bireysel ve kurumsal gerekli tedbirleri ivedilikle ve kararlılıkla aldığını belirten Akar, "Bu doğrultuda salgınla daha sistematik mücadele edebilmek amacıyla, sürecin planlama, koordinasyon ve yönetimi için, Bakanlığımız bünyesinde Koronavirus ile Mücadele Merkezi kurulmuştur. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, yurdumuzda ve dünyada tüm yetkililer tarafından önümüzdeki günlerin, salgının yayılması bakımından çok daha kritik olacağı vurgulanıyor. Buna göre ilave ne tedbirler alabiliriz, sürekli planlama halindeyiz. KOMMER sistematik bir şekilde, birlik ve karargahlarımız, ilgili bakanlık ve kurumlarımızla koordineli olarak 7 gün, 24 saat sürekli risk ve durum değerlendirmesi yapıyor. Buna bağlı olarak da çözüm önerilerinde bulunuyor." ifadelerini kullandı.