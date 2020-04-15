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MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?
Son dakika... Koronavirüsle mücadele kapsamında askerlik hizmeti konusunda önlemler alınıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler için toplandı. Toplantıda, askere alınacak 53 bin yükümlü ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınan askerleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Peki, askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.04.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 16:47
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