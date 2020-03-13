Son dakika: Corona virüse karşı 14 altın kural! Sağlık Bakanlığı anlattı...

Durdu, "En önemli kural ellerin sık sık yıkanması" dedi. Durdu, "Koronavirüsün DSÖ ve Sağlık Bakanlığı tarafından damlacık, solunum salgıları, tükürük gibi ve temas yoluyla bulaştığı belirtiliyor. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse DSÖ'nün sunmuş olduğu bütün acil durum planlarını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Aslında korunma yöntemleri son derece basit son derece anlamlıdır. Temasla bulaşmasını önlemek için herkesin el hijyenine dikkat etmesi gerekir. Elin tüm kıvrım bölgeleri tırnak dipleri, parmak araları su ve sabunla yıkanmalıdır. Eğer ellerimizi yıkayamıyorsak el dezenfektanları kullanmamız gerekir" şeklinde konuştu.