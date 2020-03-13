Son dakika: Corona virüse karşı 14 altın kural! Sağlık Bakanlığı anlattı... Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığı, alınması gereken önlemleri sıraladı. Virüsler, damlacık ve temas yoluyla bulaşıyor. En önemli kural; ellerin sık sık yıkanması... Giriş Tarihi: 13.03.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 07:13
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bülent Durdu, koronavirüse karşı korunma yöntemlerinin son derece basit olduğunu belirterek, "Lütfen panik yapmayalım. Bu virüsten korunma yöntemleri son derece basit ve uygulanabilir" diyerek, Sağlık Bakanlığı'nın "Koronavirüs Riskine Karşı 14 altın kuralı"nı değerlendirdi.
Durdu, "En önemli kural ellerin sık sık yıkanması" dedi. Durdu, "Koronavirüsün DSÖ ve Sağlık Bakanlığı tarafından damlacık, solunum salgıları, tükürük gibi ve temas yoluyla bulaştığı belirtiliyor. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerekse DSÖ'nün sunmuş olduğu bütün acil durum planlarını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Aslında korunma yöntemleri son derece basit son derece anlamlıdır. Temasla bulaşmasını önlemek için herkesin el hijyenine dikkat etmesi gerekir. Elin tüm kıvrım bölgeleri tırnak dipleri, parmak araları su ve sabunla yıkanmalıdır. Eğer ellerimizi yıkayamıyorsak el dezenfektanları kullanmamız gerekir" şeklinde konuştu.
"Yurtdışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin" diyen Durdu, şunları söyledi: Yurtdışından döndükten sonra 14 gün kuralına dikkat edin. Ve 14 gün boyunca kendizini evde karantinaya alın. Yaşlı hastalarla ve kronik hastalarla temastan kaçının. 1 metreden yakın mesafede kimseyle temasta bulunmayın."
Durdu, "Panik olmak yerine tedbirlerimizi alacağız. Soğukkanlılıkla Sağlık Bakanlığı ve DSÖ gibi sağlık otoritelerinin belirttiği tedbirlere uyacağız" dedi.
İŞTE CORONA VİRÜSTEN KORUNMANIN 14 KURALI 1-Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın.