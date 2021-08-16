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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Doğal afetler, yeni eğitim-öğretim yılı ve koronavirüsle mücadelede son gelişmelerin görüşüleceği Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:41
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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?

Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçilmişti. Son zamanlarda vaka sayısında artış görülmesi ile birlikte yasakların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Türkiye'de doğal afetler sonrası bakanların sahada olması nedeniyle toplantı tarihleri ertelenmişti. Peki, bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi? İşte cevaplar...

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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, bugün gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısı, yaşanan sel felaketi ve yangınlar sonrası bakanların sahada olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Ancak toplantının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Kabine'nin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek toplantıda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına karar verilmesi bekleniyor.

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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' demişti. Kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim kararlarının da alınarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

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Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GÜNDEMDEYDİ

Kabine'de ele alınacak bir diğer başlık da aşı olmayanların durumu. Aşılama oranının nasıl artırılacağı, aşı olmayanlara yönelik sosyal kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusu da değerlendirilecek.