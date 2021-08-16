16 Ağustos 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
Bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Doğal afetler, yeni eğitim-öğretim yılı ve koronavirüsle mücadelede son gelişmelerin görüşüleceği Kabine toplantısının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bugün toplantı var mı? Kabine toplantısı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.08.2021 14:41
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17