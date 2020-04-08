Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Son dakika: Af yasası ne oldu? Af yasası bugün çıkacak mı? AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildikten sonra 7 Nisan Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından binlerce mahkum ve aileleri son gelişmeleri araştırmaya başladılar. Peki, af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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