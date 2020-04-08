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Haberler Galeri Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Son dakika: Af yasası ne oldu? Af yasası bugün çıkacak mı? AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildikten sonra 7 Nisan Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından binlerce mahkum ve aileleri son gelişmeleri araştırmaya başladılar. Peki, af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 10:02
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Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Af yasası son dakika... MHP'nin 2018 yılında önerdiği af yasası ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. İnfaz düzenlemesine ilişkin detayların belli olmasının ardından kanun teklifi geçtiğimiz hafta Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kuruku bu hafta infaz düzenlemesi için mesaiye başladı. Af yasası görüşmeleri 7 Nisan'da başladı. Binlerce mahkum ve aileleri af yasasında son gelişmeleri heyecanla araştırıyorlar. Peki, af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak? İşte son durum...

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Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

AF YASASI ÇIKTI MI?

Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak adlandırılan infaz düzenlemesi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu, 8 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14.00'da toplanacak. İnfaz düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağına dair tarih Meclis görüşmelerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.

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Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada daha önce şunları söylemişti;

Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir."

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Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARI

Açık ceza infaz kurumunda bulunan ve koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçiren iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

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Son dakika: Af yasası ne oldu? Bugün af çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi ceza indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.