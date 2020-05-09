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Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?
Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İller arası yollar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce uygulanan 31 ile giriş-çıkış kısıtlaması 7 ilde kaldırıldı, 24 ilde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderildi. Bu kapsamda şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği belli oldu. Öte yandan talebi uygun görülenlere seyahat izin belgesi düzenlenecek. Peki, seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru nasıl yapılır? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 09.05.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 13:12
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