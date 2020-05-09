Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Bu kapsamda 24 ilde uygulanan şehirler arası seyahat yasağının detayları belli oldu. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de seyahat yasağının ne zaman sona ereceği oldu. Peki, seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru nasıl yapılır? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...