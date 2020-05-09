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Haberler Galeri Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?

Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İller arası yollar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce uygulanan 31 ile giriş-çıkış kısıtlaması 7 ilde kaldırıldı, 24 ilde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderildi. Bu kapsamda şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği belli oldu. Öte yandan talebi uygun görülenlere seyahat izin belgesi düzenlenecek. Peki, seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru nasıl yapılır? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 09.05.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 13:12
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Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?

Son dakika... Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Bu kapsamda 24 ilde uygulanan şehirler arası seyahat yasağının detayları belli oldu. Son günlerde en çok merak edilenlerden biri de seyahat yasağının ne zaman sona ereceği oldu. Peki, seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru nasıl yapılır? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

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Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarından toplu ulaşım ve özel araçlar dahil kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 19 Mayıs 2020 salı günü saat 24.00'e kadar geçici olarak durduruldu.

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Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?

GİRİŞ VE ÇIKIŞ KISITLAMASI 7 İLDE KALDIRILDI, 24 İLDE DEVAM EDİYOR

Yapılan değerlendirmeler sonucu Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'ya hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı belirtilen genelgede, diğer 23 il ile Zonguldak'a yapılacak tüm giriş ve çıkışlar için getirilen kısıtlamanın ise devam ettirilmesi kararı alındığı kaydedildi.

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Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?

Genelgede, geçmişte gönderilen genelgelerle çizilen çerçevede ilgili valilerce İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca bazı tedbir kararlarının alınması gerektiği belirtildi.

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Seyahat izin belgesi e-Devlet başvuru ekranı! Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?

GEÇMİŞ GENELGELERDE BELİRTİLEN İSTİSNALAR BU DÖNEM İÇİN DE GEÇERLİ

Bu illerde yaşayan ya da bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmalarının esas olacağı vurgulanan genelgede, şehir giriş ve çıkış kısıtlamasına yönelik önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnaların, bu kısıtlama dönemi için de geçerliliğini koruyacağı bildirildi.