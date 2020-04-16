HaberlerGaleriSon dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18-19 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamıştı. Son günlerde sosyal medyada önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddia edildi. Peki, sokağa çıkma yasağı 23-26 Nisan'da var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.04.2020 12:53Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 13:01