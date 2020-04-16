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Haberler Galeri Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?

Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18-19 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklamıştı. Son günlerde sosyal medyada önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı iddia edildi. Peki, sokağa çıkma yasağı 23-26 Nisan'da var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 13:01
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Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler kademeli olarak artırıldı. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için 18-19 Nisan tarihlerinde de uygulanacak. Son günlerde sosyal medyada 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde yasak olacağı iddia edildi. Konu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden resmi açıklama geldi. Peki, 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?

23-26 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?

EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddiaların gerçek olmadığı ve söz konusu iddialar hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

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Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 1-2-3 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

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Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum." dedi.