Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler kademeli olarak artırıldı. Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için 18-19 Nisan tarihlerinde de uygulanacak. Son günlerde sosyal medyada 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde yasak olacağı iddia edildi. Konu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden resmi açıklama geldi. Peki, 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte ayrıntılar...