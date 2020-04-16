20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Başkan Erdoğan 18-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını araştırıyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 16.04.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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