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Haberler Galeri 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Başkan Erdoğan 18-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını araştırıyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 16.04.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 12:40
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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Son dakika... 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını sonrası 65 yaş üst ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı. Alınan yeni tedbirler kapsamında 20 yaş altı vatandaşlar için de sokağa çıkma yasağı getirildi. Son günlerde en çok merak edilen konular arasında sokağa çıkma yasağının hangi tarihte sona ereceği oldu. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulamasının ne zaman sona ereceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Tahminlere göre, salgın tehlikesinin sona erene kadar yasağın uygulanacağı ön görülüyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

BAKANLIK'TAN GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

Genelgede yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı hatırlatıldı.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Son olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 Nisan'da valiliklere "şehir giriş/çıkış tedbirleri ve yaş sınırlaması" ile ilgili genelge gönderildiği ve bazı yeni tedbirlerin alınarak uygulanmaya başlanıldığı kaydedildi.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

Bu kapsamda 1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.

Tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18 ile 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, genelgede şu şekilde yer aldı: