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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 15 Şubat'ta hafta içi yasakları kalkacak mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı... Son dakika: 15 Şubat'ta hafta içi yasakları kalkacak mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı...
Son dakika... Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürüyor. Vaka sayısında artış görülse de vefat sayısında azalma var. Hasta sayısındaki düşüşte ciddi rol oynayan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında hafta içi ve hafta sonu yasakları yer aldı. Peki, 15 Şubat'ta hafta içi yasakları kalkacak mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.02.2021 15:54
Son dakika... 15 Şubat'ta yasaklar bitecek mi? Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Koronavirüs salgınındaki seyre göre yeni kararların alınacağı bildirilmişti. Peki, 15 Şubat'ta hafta içi yasakları kalkacak mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK? 15 ŞUBAT...
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların ne zaman sona ereceği konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile kafe, lokanta, restoran ve kıraathane gibi mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların ne hangi tarihte biteceği konusunda detaylar ilerleyen günlerde belli olacak. Kabine Toplantısı'nda kısıtlamaların esnetilmesi konusunun görüşülmesi bekleniyor.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İKİNCİ DOZ KOVİD-19 AŞILARINI BU HAFTA OLMAYA BAŞLIYOR
Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye getirilen CoronaVac aşısına, 14 gün süren analizlerin ardından 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" verildi. Aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşının ilk dozunu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşısını yaptırdı.
Aşıların, uygun şartları taşıyanlara öncelik sırasının belirlendiği "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" doğrultusunda, 14 Ocak'ta ilk olarak sağlık çalışanları aşılanmaya başladı.
Sağlık çalışanlarının ardından, öncelik sıralamasındaki diğer grupların aşılanması aşamasına geçildi. Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş üzerindekiler evlerinde aşılandı.
Bilim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.
Öte yandan, 21 Ocak'ta eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinden isteyenler aşının ilk dozunu oldu.
Program dahilinde 25 Ocak itibarıyla 80 yaş ve üzeri, 27 Ocak'tan itibarense 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, sağlık kuruluşlarından randevularını alarak aşılarını yaptırdı.