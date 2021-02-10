Son dakika: 15 Şubat'ta hafta içi yasakları kalkacak mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele sürüyor. Vaka sayısında artış görülse de vefat sayısında azalma var. Hasta sayısındaki düşüşte ciddi rol oynayan kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında hafta içi ve hafta sonu yasakları yer aldı. Peki, 15 Şubat'ta hafta içi yasakları kalkacak mı? Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...