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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 14 gün tam kapanma olacak mı? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir... Son dakika: 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 14 gün tam kapanma olacak mı? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir...
Son dakika... 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Türkiye'de koronavirüs vaka artışı nedeniyle bir takım önlemler alındı. Hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Son günlerde 14 gün tam gün kapanma uygulanıp uygulanmayacağı merak edilmeye başlandı. Konu ile ilgili Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan açıklama geldi. Peki, 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 14 gün tam kapanma olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 13:07
Son dakika... 14 gün tam kapanma olacak mı? Yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler hayata geçirildi. Türkiye'de son 24 saatte 196.902 Kovid-19 testi yapıldı, 32.137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Vaka artışı nedeniyle kısıtlamaların artıp artmayacağı merak ediliyor. Peki, 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir'de 14 gün tam kapanma olacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Yeni kısıtlamalar ile ilgili Bilim Kurulu toplantısı ve Kabine toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. 14 gün kısıtlama gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı - Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, içinde bulunduğumuz durumu
"Köprüden önceki son çıkış" cümlesiyle tanımladı.
14 günlük sokağa çıkma yasağı ihtimaliyle ilgili de Aydın şunları söyledi:
"Şu an uygulanmakta olan tedbirleri tam kapanma öncesi yapılan son hamle olarak düşünebiliriz. Bu hamlelerle başarı sağlayamazsak başka ülkelerde olduğu gibi 14 günlük tam kapanma yaşayabiliriz. Aralık ayının ikinci yarısında, başta İstanbul olmak üzere toplumsal bağışıklığın (sürü bağışıklığı) devreye girmesini beklediğini söyleyen Aydın, "Bu, toplumun neredeyse yarıya yakınının virüsle karşılaşmış veya virüs ile infekte olacağı için yayılım hızının belirli kentlerde azalmaya başlayacağı anlamına geliyor. Kısıtlama kuralları, toplumsal bağışıklık ve aşı ile bağışıklıkla beraber ocak ayından itibaren başta İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve İzmir illerinde salgın hızının duraklayıp aşağıya doğru bir inişe geçeceğini öngörüyorum." TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 420 oldu.
Son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.