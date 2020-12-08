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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kısıtlamalar sonrası ilk veriler geldi! Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay Kısıtlamalar sonrası ilk veriler geldi! Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay
Son dakika haberine göre; Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 ilde yüksek riskin sürdüğünü duyururken alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşandı.
Giriş Tarihi: 08.12.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 12:05
Vaka sayıları yüksek, dün can kaybı ilk kez 200'ü aştı. Anadolu illeri hâlâ alarm veriyor. Alınan önlemlerin ilk olumlu işaretleri ise büyükşehirlerden geldi. Tedbirlerin ne kadar önemli olduğu bir haftada anlaşıldı. Hükümette yapılan toplantılara göre başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki vakalarda gerileme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.
Toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747'ye ulaştı. Hasta sayısı 545 bin 711, vefat sayısı 15 bin 103, ağır hasta sayısı 5 bin 836, aktif hasta sayısı 94 bin 338 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.
3 İLDE YÜKSEK RİSK Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağır hasta sayısındaki azalışa dikkati çekti.