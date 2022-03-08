Son dakika: 10-11 Mart İstanbul’da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul’da kar tatili olacak mı?

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!

Türkiye, 7 Mart'tan itibaren yurdun batı bölgelerinden başlamak üzere yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdi. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle, hafta boyunca azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.