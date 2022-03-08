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Haberler Galeri Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?

Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?

Son dakika... İstanbul'da okullara kar tatili gelecek mi? Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul için peş peşe kar yağışı uyarıları geliyor. Bu hafta etkisini sürdürecek kar yağışı nedeniyle gözler okullara çevrildi. İstanbul'da Çarşamba günü karla karışık yağmur, Perşembe günü ise il genelinde yağışların kar şekline dönerek, önümüzdeki hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı bildirildi. Peki, 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022 10:29
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Son dakika: 10-11 Mart İstanbul’da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul’da kar tatili olacak mı?

İstanbul kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Bu hafta kar yağışının etkisi altına girecek İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. İstanbulluları soğuk hava ve kar yağışına karşı uyaran uzmanlar, kar tatili hakkında da açıklamalarda bulundu. Gözler okullarda kar tatili uygulanıp uygulanmayacağına çevrildi. Peki, 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 10-11 Mart İstanbul’da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul’da kar tatili olacak mı?

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

İstanbul'da hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, 09 Mart 2022 Çarşamba günü yüksek kesimlerde, 10 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, önümüzdeki hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Son dakika: 10-11 Mart İstanbul’da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul’da kar tatili olacak mı?

Kar yağışlarının, İstanbul'un güneyinde orta kuvvette, kuzey ve yüksek kesimlerinde ise yer yer yoğun olacak şekilde örtü yapması bekleniyor. Kademeli olarak azalacak olan hava sıcaklıklarının, hafta ortasından sonra mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşmesi bekleniyor. Haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 3 derece dolayında olacağı tahmin ediliyor.

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Son dakika: 10-11 Mart İstanbul’da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul’da kar tatili olacak mı?

10-11 MART İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Beyhan, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "İstanbul için Perşembe ve Cuma okullara tatil kararı verilebilir." dedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Son dakika: 10-11 Mart İstanbul’da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul’da kar tatili olacak mı?

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!

Türkiye, 7 Mart'tan itibaren yurdun batı bölgelerinden başlamak üzere yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdi. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle, hafta boyunca azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.