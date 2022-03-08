HaberlerGaleriSon dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?
Son dakika: 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı?
Son dakika... İstanbul'da okullara kar tatili gelecek mi? Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul için peş peşe kar yağışı uyarıları geliyor. Bu hafta etkisini sürdürecek kar yağışı nedeniyle gözler okullara çevrildi. İstanbul'da Çarşamba günü karla karışık yağmur, Perşembe günü ise il genelinde yağışların kar şekline dönerek, önümüzdeki hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı bildirildi. Peki, 10-11 Mart İstanbul'da okullar tatil mi? Perşembe ve Cuma günü İstanbul'da kar tatili olacak mı? İşte son gelişmeler...