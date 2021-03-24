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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son 2 gün! Ziraat Bankası memur alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 memur alımı şartları nedir? Kadro dağılımı... Son 2 gün! Ziraat Bankası memur alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 memur alımı şartları nedir? Kadro dağılımı... Ziraat Bankası'na yapılacak memur alımı için başvurular devam ediyor. 4 farklı branşta yapılacak memur alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuruların hangi tarihte sona ereceğini merak ediyor. Hemen şunu belirtelim ki, başvuruların tamamlanmasına 2 gün kaldı. Adayların 26 Mart'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Peki, Ziraat Bankası memur alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 memur alımı şartları nedir? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 24.03.2021 16:37
Ziraat Bankası memur alımı başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası'nın yayımladığı ilana göre 4 farklı branşta toplam 230 memur alımı yapılacak. 9 Mart'ta başlayan başvurular 26 Mart'ta tamamlanacak. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Ziraat Bankası memur alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 memur alımı şartları nedir? Kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
9 Mart'ta başlayan başvurular 26 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, Anadolu Üniversitesi'nin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olarak yapabilecekler.
ZİRAAT BANKASI MEMUR ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı memur alımı başvuru şartları yayımlanan ilan ile belli oldu.
İşte başvuru şartları;
Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak,
3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,