Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti

İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul'da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı.