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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti

Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti

Corona virüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı. Tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edilen araçlar kuyruk oluşturdu.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 09:36
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Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti

Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kısıtlamanın ikinci gününde de vatandaşlar evlerinde kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 6'lara kadar gerilerken, sadece orada trafik vardı.

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Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

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Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti

Corona virüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı.

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Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti

Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında araçlar kuyruk oluşturdu.

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Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti

İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul'da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı.