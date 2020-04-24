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Sokağa çıkma yasağının 2. gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam etti
Corona virüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yaptı. Tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol edilen araçlar kuyruk oluşturdu.
Giriş Tarihi: 24.04.2020 09:32Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 09:36