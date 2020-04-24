Sağlık Bakanlığı'na zor corona virüs soruları! En çok bu merak edildi...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle herkes evlere kapandı. Ülkemizde de günlerce evden çıkmayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı tarafından psikolojik destek hatları kuruldu. Sağlık çalışanlarının da telefonla destek aldığı hatta adeta yağmur gibi sorular geldi.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 08:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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