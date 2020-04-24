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Sağlık Bakanlığı'na zor corona virüs soruları! En çok bu merak edildi...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle herkes evlere kapandı. Ülkemizde de günlerce evden çıkmayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı tarafından psikolojik destek hatları kuruldu. Sağlık çalışanlarının da telefonla destek aldığı hatta adeta yağmur gibi sorular geldi.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 08:10 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 08:13
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Sağlık Bakanlığı'na zor corona virüs soruları! En çok bu merak edildi...

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ilde kurduğu psikososyal destek hatları evde zor zamanlar geçiren vatandaşın ve sağlık çalışanlarının umudu oldu.

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Sağlık Bakanlığı'na zor corona virüs soruları! En çok bu merak edildi...

Yaklaşık bir aylık süre içinde destek hatlarına 25 bin 261 kişi başvurdu.

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Sağlık Bakanlığı'na zor corona virüs soruları! En çok bu merak edildi...

Destek hattındaki uzmanlara danışan ailelerden en fazla "Ev içerisinde çocuklarımı nasıl yönetebilirim?" sorusu gelirken, süreçle ilgili ise "Virüs ne zaman sona erecek?" sorusu ilk sırada yer aldı.

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Sağlık Bakanlığı'na zor corona virüs soruları! En çok bu merak edildi...

Koronavirüs salgınına karşı yoğun mücadele veren sağlık çalışanları ise en çok "Aileme ve yakınlarıma bulaştırma ihtimali beni çok kaygılandırıyor bu durumla nasıl başa çıkabilirim?" sorusunu yöneltti.

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Sağlık Bakanlığı'na zor corona virüs soruları! En çok bu merak edildi...

25 binden fazla soru

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı 30 Mart itibarıyla 81 ilin tamamında, psikososyal destek hatlarını aktif hale getirdi.