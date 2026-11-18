Raporu hazırladığını kabul eden Pusat, bu yöndeki talimatı kimden aldığını net olarak hatırlamadığını öne sürdü.

Savcılık, söz konusu işlemlerin önceden planlanmış bir kurgu kapsamında gerçekleştirildiği, ardından Doku'nun bir arkadaşı aracılığıyla hesap üzerinde göstermelik inceleme yapıldığı ve sonuçların resmi kolluk raporuna aktarıldığı iddiasına ilişkin Pusat'ın savunmasını istedi.

"KOMİSERİM GÖRÜNTÜLERİ ALIP GELMEMİ İSTEDİ"

Pusat, 29 Temmuz 2026 tarihli ifadesinde, 18 Ocak 2020'de Doku'nun bulunması amacıyla sosyal medya hesaplarına yönelik açık kaynak araştırması yaptığını anlattı.

Bu sırada komiseri O.M.Ö.'nün kendisine Asayiş Şube Müdürlüğüne bazı görüntülerin geldiğini söylediğini belirten Pusat, "Komiserimiz bana 'Vahit, Asayiş Şube'ye git. Orada görüntü ve bu görüntülerin teslim tutanağı olacak, onları al gel' dedi. Beni Asayiş'e göndermeden önce O.M.Ö., komiserim diye hitap ettiği biriyle telefonla konuşuyordu ve bahse konu görüntüleri ve tutanağını Asayiş Şube Müdürlüğü'nden alınmasına dair kendisine bilgi verildiğini hatırlıyorum" dedi.

Pusat, o dönemde Asayiş Şube Müdürlüğünde R. isimli bir komiserin görev yaptığını, söz konusu telefon görüşmesinin de bu kişiyle yapılmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti.