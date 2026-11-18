Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu polisten 'tuzak' savunması: Görüntüleri bana hazır verdiler
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat, sosyal medya incelemesine ilişkin raporda kullanılan bazı görüntülerin kendisine hazır teslim edildiğini öne sürdü.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yla ilgili yürütülen cinayet soruşturmasında, kaybolmasının ardından hazırlanan 18 Ocak 2020 tarihli "açık kaynak araştırma raporu" incelemeye alındı. Teknik incelemelerde, Doku'nun kaybolmasından 3 gün sonra, 8 Ocak'ta sosyal medya hesabında hareketlilik yaşandığı belirlendi.
SAVCILIKTAN "VERİ MANİPÜLASYONU" SORUSU
Soruşturma kapsamında tutuklanan polis memuru Abdulvahit Pusat'a, savcılık sorgusunda Gülistan Doku'nun sosyal medya hesabında silme, arkadaş engelleme ve veri manipülasyonu yapıldığı şüphesi soruldu.
Savcılık, söz konusu işlemlerin önceden planlanmış bir kurgu kapsamında gerçekleştirildiği, ardından Doku'nun bir arkadaşı aracılığıyla hesap üzerinde göstermelik inceleme yapıldığı ve sonuçların resmi kolluk raporuna aktarıldığı iddiasına ilişkin Pusat'ın savunmasını istedi.
Raporu hazırladığını kabul eden Pusat, bu yöndeki talimatı kimden aldığını net olarak hatırlamadığını öne sürdü.
"KOMİSERİM GÖRÜNTÜLERİ ALIP GELMEMİ İSTEDİ"
Pusat, 29 Temmuz 2026 tarihli ifadesinde, 18 Ocak 2020'de Doku'nun bulunması amacıyla sosyal medya hesaplarına yönelik açık kaynak araştırması yaptığını anlattı.
Bu sırada komiseri O.M.Ö.'nün kendisine Asayiş Şube Müdürlüğüne bazı görüntülerin geldiğini söylediğini belirten Pusat, "Komiserimiz bana 'Vahit, Asayiş Şube'ye git. Orada görüntü ve bu görüntülerin teslim tutanağı olacak, onları al gel' dedi. Beni Asayiş'e göndermeden önce O.M.Ö., komiserim diye hitap ettiği biriyle telefonla konuşuyordu ve bahse konu görüntüleri ve tutanağını Asayiş Şube Müdürlüğü'nden alınmasına dair kendisine bilgi verildiğini hatırlıyorum" dedi.
Pusat, o dönemde Asayiş Şube Müdürlüğünde R. isimli bir komiserin görev yaptığını, söz konusu telefon görüşmesinin de bu kişiyle yapılmış olabileceğini düşündüğünü ifade etti.
GÖRÜNTÜLERİN KENDİSİNE HAZIR VERİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Asayiş Şube Müdürlüğüne gittiğinde E.D. isimli bir kişinin kendisine görüntüleri ve teslim tutanağını verdiğini anlatan Pusat, bu kişiyi daha önce tanımadığını söyledi.
Komiserinin talimatıyla görüntüleri henüz tamamlanmamış raporuna eklediğini savunan Pusat, "Ben bu sebeple raporuma bu görüntüleri ekledim ve raporumun giriş bölümünü de yine komiserim ile birlikte alelacele düzenledik" diye konuştu.
Rapordaki ekran görüntülerinin tamamını kendisinin hazırlamadığını belirten Pusat, yalnızca iki ekran görüntüsünü kendisinin aldığını, arkadaş listeleri ve beğenileri gösteren diğer görsellerin ise kendisine hazır halde teslim edildiğini öne sürdü.
Pusat, daha sonra edindiği bilgiler doğrultusunda söz konusu görsellerin Doku'nun arkadaşı E.D. aracılığıyla alınmış olabileceğini düşündüğünü anlattı.