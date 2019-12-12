Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne bu yıl "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. Büyük Ödülleri sahiplerine Başkan Erdoğan takdim etti.
Giriş Tarihi: 12.12.2019 21:56Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 22:11