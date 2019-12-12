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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne bu yıl "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. Büyük Ödülleri sahiplerine Başkan Erdoğan takdim etti.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 22:11
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne bu yıl "edebiyat" alanında Nuri Pakdil, "müzik" alanında MFÖ, "sinema" alanında Mesut Uçakan, "resim" alanında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" alanında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban, "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. Büyük Ödülleri sahiplerine Başkan Erdoğan takdim etti.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ AHMET YAŞAR OCAK'A

Ahmet Yaşar Ocak - Tarih ve kültür tarihçiliğine yaptığı katkıları, İslam tarihindeki tasavvufi grup, kişi ve yapıları sosyal tarih perspektifinden titizlikle inceleyen akademik çalışmaları dolayısıyla.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

SİNEMA ÖDÜLÜ MESUT UÇAKAN'A

Mesut Uçakan - Türk sinemasının milli ve yerli kimliği için bir ömür boyu süren çabaları ve bu uğurda ürettiği özgün sinema eserleri dolayısıyla.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

MÜZİK ÖDÜLÜ MFÖ'NÜN

Mazhar-Fuat-Özkan - Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla.

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

RESİM ÖDÜLÜ DEVRİM ERBİL'E

Devrim Erbil - Kültürel geleneklere bağlantılı çalışmaları ve peyzaj tasvirlerine yönelik soyut çalışmalarıyla Türk resmine getirdiği farklılık ve resmin özgün temsilcilerinden biri olmak dolayısıyla.