SAVCILIKTA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: ÖLDÜRDÜ TAŞLARIN ARASINA BIRAKTI Anne Elif Balıkçı savcılık ifadesinde, ilk beyanlarını eşinin korkutması ve yönlendirmesiyle verdiğini bildirerek ifadesini değiştirdi. Yeni ifadesinde, baba Yusuf Balıkçı'nın sırtına sert bir şekilde vurarak öldürdüğü çocuğu, çadırların 1-2 kilometre yukarısındaki araziye götürerek taşların arasına bıraktığını iddia etti.

DİKKAT ÇEKEN 'ŞİDDET' İTİRAFI Genç kadın ifadesinde eşinin zaman zaman kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını belirterek, "Çadıra girdiğimde eşimin, kızımın sırtına sert bir şekilde vurduğunu gördüm. Niye öyle yaptığını sorduğumda 'uyuması için' dedi. Sonrasında üzerine battaniye örtülüydü. Uyuduğunu sandım. Dışarı çıkıp hayvanlarla ilgilendim. Geri döndüğümde kızım yoktu. Sonrasında eşim Yusuf'un, ağabeyi Mehmet Resul ve görümcem Rahime Budak ile konuştuklarını duydum. Yusuf, kızımı öldürüp çadırların yukarısındaki araziye götürüp taşların arasına bıraktığını anlatıyordu. Eşimden korktuğum için daha önce söyleyemedim" dediği öğrenildi.

ÇOCUKLARIN İFADELERİ SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİRDİ Soruşturmanın seyri, Büşra'nın kardeşlerinin 16 Eylül'de verdikleri ifadelerle yeniden değişti. 2017 doğumlu Ramazan Balıkçı, olay gecesi daha önceden tanıdığı ve ismini Mehmet olarak bildiği bir kişinin çadıra girerek Büşra'yı kucağına alıp götürdüğünü söyledi.

Ramazan, babasının bu kişiye borcu bulunduğunu ve daha önce Büşra'nın ona verileceğine ilişkin konuşmalar yapıldığını anlattı. Fotoğraf üzerinden yapılan teşhiste Ramazan, Mehmet Kızılkaya'yı kardeşini götüren kişi olarak gösterdi. 2018 doğumlu Hilal Balıkçı da Büşra'nın Mehmet olarak bildiği kişi tarafından battaniyeye sarılarak çadırdan çıkarıldığını gördüğünü söyledi. 2021 doğumlu A. Balıkçı ise kendisine gösterilen fotoğraflar arasında Mehmet Kızılkaya'ya tepki gösterdi.