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11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gizem sürerken, arama çalışmalarından henüz bir iz çıkmadı. Çelişkili ifadeler veren anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, tüm gözler çadırdan 3 kilometre uzakta bulunan bebek kıyafetlerinden gelecek Adli Tıp raporuna çevrildi. Öte yandan kayıp Büşra bebeği çadırdan aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 1

Kayıp 11 aylık Büşra soruşturması 10 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Sivas'ın Divriği İlçesi Göndüren Köyün kırsalında hayvancılık yapan Elif Balıkçı'nın (25) yanında uyumakta olan 11 aylık öz kızı Büşra'nın kaybolduğu ihbarı ile başlamıştı.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 2

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Rahime Budak, Özcan Budak, Mihdat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 3

O EŞYALAR BÜŞRA BEBEĞE Mİ AİT?

Arama çalışmalının ilk gününde Büşra ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 km uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve alt bebek bezi bulundu.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 4

Buluntuların Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için Adli Tıp Kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 5

ANNEDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER!

Büşra bebek soruşturmasında ailenin çelişkili ifadeleri de kafaları karıştırdı. Anne Elif Balıkçı, ilk ifadesinde Büşra bebeğin eşi Yusuf Balıkçı (42) tarafından para karşılığında satıldığını anlattı.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 6

SAVCILIKTA AĞIZ DEĞİŞTİRDİ: ÖLDÜRDÜ TAŞLARIN ARASINA BIRAKTI

Anne Elif Balıkçı savcılık ifadesinde, ilk beyanlarını eşinin korkutması ve yönlendirmesiyle verdiğini bildirerek ifadesini değiştirdi. Yeni ifadesinde, baba Yusuf Balıkçı'nın sırtına sert bir şekilde vurarak öldürdüğü çocuğu, çadırların 1-2 kilometre yukarısındaki araziye götürerek taşların arasına bıraktığını iddia etti.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 7

DİKKAT ÇEKEN 'ŞİDDET' İTİRAFI

Genç kadın ifadesinde eşinin zaman zaman kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını belirterek, "Çadıra girdiğimde eşimin, kızımın sırtına sert bir şekilde vurduğunu gördüm. Niye öyle yaptığını sorduğumda 'uyuması için' dedi. Sonrasında üzerine battaniye örtülüydü. Uyuduğunu sandım. Dışarı çıkıp hayvanlarla ilgilendim. Geri döndüğümde kızım yoktu. Sonrasında eşim Yusuf'un, ağabeyi Mehmet Resul ve görümcem Rahime Budak ile konuştuklarını duydum. Yusuf, kızımı öldürüp çadırların yukarısındaki araziye götürüp taşların arasına bıraktığını anlatıyordu. Eşimden korktuğum için daha önce söyleyemedim" dediği öğrenildi.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 8

ÇOCUKLARIN İFADELERİ SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın seyri, Büşra'nın kardeşlerinin 16 Eylül'de verdikleri ifadelerle yeniden değişti. 2017 doğumlu Ramazan Balıkçı, olay gecesi daha önceden tanıdığı ve ismini Mehmet olarak bildiği bir kişinin çadıra girerek Büşra'yı kucağına alıp götürdüğünü söyledi.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 9

Ramazan, babasının bu kişiye borcu bulunduğunu ve daha önce Büşra'nın ona verileceğine ilişkin konuşmalar yapıldığını anlattı. Fotoğraf üzerinden yapılan teşhiste Ramazan, Mehmet Kızılkaya'yı kardeşini götüren kişi olarak gösterdi. 2018 doğumlu Hilal Balıkçı da Büşra'nın Mehmet olarak bildiği kişi tarafından battaniyeye sarılarak çadırdan çıkarıldığını gördüğünü söyledi. 2021 doğumlu A. Balıkçı ise kendisine gösterilen fotoğraflar arasında Mehmet Kızılkaya'ya tepki gösterdi.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 10

MEHMET KIZILKAYA DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Çocukların ifadelerinin ardından Elif Balıkçı 16 Eylül'de yeniden ifade verdi. Balıkçı, Büşra'nın yaşıyor olabileceğini ve fotoğraftaki kişinin Mehmet Kızılkaya olduğunu söyledi.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 11

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI, HTS KAYITLARI TEMİZ ÇIKTI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kızılkaya, savcılık sorgusunda hakkındaki iddiaları reddetti. Soruşturma kapsamında incelenen HTS (Tarihsel Trafik Arama) kayıtlarında şüpheliye dair herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mehmet K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 12

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Yusuf Balıkçı savcılık ifadesinde, olay günü Büşra ile çadırda oyun oynadığını ve kızının kucağında uyuduğunu söyledi. Büşra'yı daha sonra yatağa bıraktığını belirten Balıkçı, hayvanlarını otlatmak için çadırdan ayrıldığında kızının çadırda olduğunu ifade etti.

11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor 13

Gece saat 23.00 sıralarında Büşra'nın kaybolduğunu öğrendiğini anlatan Balıkçı, çadıra döndüğünde kızını bulamadığını ve arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Çadırı kontrol ederek battaniyeleri kaldırıp Büşra'yı aradığını belirten Balıkçı, daha sonra çevredeki arama çalışmalarına dahil olduğunu kaydetti.

Büşra'ya ait kıyafetlerin akrabaları tarafından yapılan arama sırasında bulunduğunu ve jandarmaya haber verildiğini belirten Yusuf Balıkçı, ifadesinin sonunda suçlamaları reddederek, "Kızım Büşra'ya ne olduğunu bilmiyorum. Çocuğumu öldürüp kayalık bir alana bırakmadım. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

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