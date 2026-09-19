11 aylık Büşra'yı arama çalışmasında yeni gelişme: 3 kilometre uzakta bulunan eşyalar inceleniyor
Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gizem sürerken, arama çalışmalarından henüz bir iz çıkmadı. Çelişkili ifadeler veren anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, tüm gözler çadırdan 3 kilometre uzakta bulunan bebek kıyafetlerinden gelecek Adli Tıp raporuna çevrildi. Öte yandan kayıp Büşra bebeği çadırdan aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kayıp 11 aylık Büşra soruşturması 10 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Sivas'ın Divriği İlçesi Göndüren Köyün kırsalında hayvancılık yapan Elif Balıkçı'nın (25) yanında uyumakta olan 11 aylık öz kızı Büşra'nın kaybolduğu ihbarı ile başlamıştı.
ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında baba Yusuf Balıkçı ile anne Elif Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Rahime Budak, Özcan Budak, Mihdat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklandı.
O EŞYALAR BÜŞRA BEBEĞE Mİ AİT?
Arama çalışmalının ilk gününde Büşra ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 km uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve alt bebek bezi bulundu.
Buluntuların Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için Adli Tıp Kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.
ANNEDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER!
Büşra bebek soruşturmasında ailenin çelişkili ifadeleri de kafaları karıştırdı. Anne Elif Balıkçı, ilk ifadesinde Büşra bebeğin eşi Yusuf Balıkçı (42) tarafından para karşılığında satıldığını anlattı.