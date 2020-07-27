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Haberler Galeri Şimdi gözler tercihlere çevrildi! YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu...

Şimdi gözler tercihlere çevrildi! YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu...

YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sabahın erken saatlerinde açıklanan YKS sonuçları sonrasında gözler tercih dönemine çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üniversite tercih dönemi ne zaman? İşte YÖK Atlas tercih robotu...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 20:09
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Şimdi gözler tercihlere çevrildi! YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu...

YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınav sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM, üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. Adaylar tercihlerini YÖK Atlas uygulaması üzerinden takip edebilecek. Peki, YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şimdi gözler tercihlere çevrildi! YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu...

2020 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

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Şimdi gözler tercihlere çevrildi! YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu...

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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Şimdi gözler tercihlere çevrildi! YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu...

ÜNİVERSİTE TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

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Şimdi gözler tercihlere çevrildi! YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu...

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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