Şimdi gözler tercihlere çevrildi! YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? YÖK Atlas tercih robotu...

YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sabahın erken saatlerinde açıklanan YKS sonuçları sonrasında gözler tercih dönemine çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. YKS 2020 tercihler ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Üniversite tercih dönemi ne zaman? İşte YÖK Atlas tercih robotu...