CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek

Aziz İhsan Aktaş davasında en yüksek hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın milyonluk mal varlıkları için de dikkat çeken karar çıktı. Yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davada geçtiğimiz pazartesi günü karar verildi.

Sabah'ın haberine göre, lüks yaşamıyla bilinen Akpolat'ın milyonlarca liralık araç ve gayrimenkulleri doğrudan kendi üzerine kaydetmek yerine çocukluk arkadaşları ve eşinin akrabaları üzerine yaptığı, rüşvetle elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bu yöntemle aklandığı iddia edilmişti. Mahkeme, dava kapsamında el konulan çok sayıda mal varlığı hakkında müsadere kararı yani devlete geçirilmesine hükmetti.