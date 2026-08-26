CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek
Rüşvet ve yolsuzluk davasında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mal varlıklarıyla ilgili mahkemeden dikkat çeken karar çıktı. Mahkeme, Akpolat'ın rüşvet ve yolsuzlukla elde ettiği ve eşi, dostu ile akrabalarının üzerine geçirildiği belirtilen mal varlıklarının devlete geçirilmesine hükmetti. Karar kapsamında Acarkent'teki 5,2 milyon dolarlık villa, Boğaz manzaralı daireler, lüks araçlar, milyonlarca liralık nakit hesaplar ve "Consent 24" isimli tekne de yer aldı.
Aziz İhsan Aktaş davasında en yüksek hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın milyonluk mal varlıkları için de dikkat çeken karar çıktı. Yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davada geçtiğimiz pazartesi günü karar verildi.
200 sanıklı davada kararını açıklayan mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı 2 kez "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sabah'ın haberine göre, lüks yaşamıyla bilinen Akpolat'ın milyonlarca liralık araç ve gayrimenkulleri doğrudan kendi üzerine kaydetmek yerine çocukluk arkadaşları ve eşinin akrabaları üzerine yaptığı, rüşvetle elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bu yöntemle aklandığı iddia edilmişti. Mahkeme, dava kapsamında el konulan çok sayıda mal varlığı hakkında müsadere kararı yani devlete geçirilmesine hükmetti.
İŞTE MÜSADERE KARARI VERİLEN MAL VARLIKLARI
5.2 MİLYON DOLARLIK VİLLA: Rıza Akpolat'ın 23 Aralık 2024'te Beykoz Acarkent'te bulunan 5 milyon 250 bin dolar değerindeki villası. Akpolat'ın villayı, eşi Yeşim Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal üzerine satın aldığı ortaya çıkmıştı.
YEŞİM AKPOLAT'IN BEYKOZ'DAKİ DAİRESİ: Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği değerlendirilen gelirlerle eşi Yeşim Akpolat'ın üzerine aldığı Beykoz'daki Mesa Orman 2 projesinde bulunan 24 milyon 800 bin liralık daire.