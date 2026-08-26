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CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rüşvet ve yolsuzluk davasında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mal varlıklarıyla ilgili mahkemeden dikkat çeken karar çıktı. Mahkeme, Akpolat'ın rüşvet ve yolsuzlukla elde ettiği ve eşi, dostu ile akrabalarının üzerine geçirildiği belirtilen mal varlıklarının devlete geçirilmesine hükmetti. Karar kapsamında Acarkent'teki 5,2 milyon dolarlık villa, Boğaz manzaralı daireler, lüks araçlar, milyonlarca liralık nakit hesaplar ve "Consent 24" isimli tekne de yer aldı.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 1

Aziz İhsan Aktaş davasında en yüksek hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın milyonluk mal varlıkları için de dikkat çeken karar çıktı. Yolsuzluk ve rüşvet çarkı kuran iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile birlikte 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı davada geçtiğimiz pazartesi günü karar verildi.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 2

200 sanıklı davada kararını açıklayan mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı 2 kez "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 3

Sabah'ın haberine göre, lüks yaşamıyla bilinen Akpolat'ın milyonlarca liralık araç ve gayrimenkulleri doğrudan kendi üzerine kaydetmek yerine çocukluk arkadaşları ve eşinin akrabaları üzerine yaptığı, rüşvetle elde edildiği değerlendirilen gelirlerin bu yöntemle aklandığı iddia edilmişti. Mahkeme, dava kapsamında el konulan çok sayıda mal varlığı hakkında müsadere kararı yani devlete geçirilmesine hükmetti.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 4

İŞTE MÜSADERE KARARI VERİLEN MAL VARLIKLARI

5.2 MİLYON DOLARLIK VİLLA: Rıza Akpolat'ın 23 Aralık 2024'te Beykoz Acarkent'te bulunan 5 milyon 250 bin dolar değerindeki villası. Akpolat'ın villayı, eşi Yeşim Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal üzerine satın aldığı ortaya çıkmıştı.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 5

YEŞİM AKPOLAT'IN BEYKOZ'DAKİ DAİRESİ: Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği değerlendirilen gelirlerle eşi Yeşim Akpolat'ın üzerine aldığı Beykoz'daki Mesa Orman 2 projesinde bulunan 24 milyon 800 bin liralık daire.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 6

ORTAKÖY'DEKİ DAİRE: Akpolat'ın Amerika'da yaşayan arkadaşı sanık Rabil Aktan'ın üzerine Beşiktaş Ortaköy'de aldığı 29 milyonluk daire.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 7

İKİ LÜKS ARAÇ: Akpolat'ın sürekli kullandığı, yine Rabil Aktan'ın üzerine kayıtlı Audi marka '34 RY' plakalı lüks aracı. Yeşim Akpolat üzerine kayıtlı Range Rover marka araç.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 8

ÇORLU'DA DAİRE: Çorlu'daki Semilyon sitesindeki 4 daire.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 9

BEBEK'TE DAİRE: Akpolat'ın 7 Aralık 2022'de Bebek'teki Maya Rezidans'ta kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç üzerine satın aldığı belirtilen milyonluk daire.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 10

LÜKS TEKNE: "Consent 24" isimli tekne. Teknenin İngilizce isminin Türkçe karşılığının "Rıza", "24" sayısının ise Akpolat'ın memleketi Erzincan'ın plaka koduna işaret ettiği belirlenmişti.

CHP'li Rıza Akpolat'ın rüşvet imparatorluğu çöktü: Gizlediği milyonluk serveti devlete geçecek 11

HESABINDAKİ 28 MİLYON LİRA: Akpolat'a ait vadeli hesapta bulunan ve suçtan elde edildiği kabul edilen 28 milyon lira.

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