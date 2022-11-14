Selzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor! Devlet yaralarını sardı! TOKİ konutlarında sona gelindi

Şu anda bitme aşamasında olan evlerimiz var. Bu ay içerisinde bazı konutlarımızın geçici kabulü yapılacak. Toplam 649 konut ilçe merkezimizde, 38 Bozkurt'un ilişi köyünde, 40'a yakın da AFAD ve TOKİ iş birliğinde köylerde afete maruz kalan vatandaşlarımız için yapılan köy evlerimizin yapımı devam ediyor.