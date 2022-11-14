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Selzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor! Devlet yaralarını sardı! TOKİ konutlarında sona gelindi
Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sebebiyle en büyük yıkımın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selzedeler için TOKİ tarafından inşa edilen konutların yapımında sona gelindi. Çalışmaların tamamlandığı etaplarda konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.
Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:00Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 12:00