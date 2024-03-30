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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?

Seçmen kağıdı sorgulama ekranı, yerel seçimlere katılacak seçmenler tarafından oldukça önemlidir. Bu ekran, seçmenlere oy kullanacakları yerle ilgili gerekli bilgileri sağlar. Seçmen sıra numarası, sandık numarası ve seçim bölgesi gibi detaylar, seçmenin oy kullanma işlemi için oldukça önemlidir. Ancak, seçmen kağıdı olmadan da oy kullanmak mümkündür. İşte oy kullanmak için gerekli belgeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:15
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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için heyecanla hazırlanıyor. Seçimlerde oy kullanacak olan seçmenler için oy kullanacakları yerler ve sandık bilgileri belirlendi ve seçmen kağıtları da dağıtıldı. Peki seçmen kağıdı olmayanlar ne yapacak? İşte detayları...

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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?

Seçim Öncesi Belgeler ve Kurallar

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için sandık başına gidecek olan seçmenler için bazı önemli hususlar belirlendi.

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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?

Seçimlerde oy kullanacak olan seçmenlerin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birini bulundurması gerekecek.

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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?

Bu belgelerden birini ibraz etmeyen seçmenler oy kullanamayacak.

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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?

Cep Telefonu ve Benzeri Cihazların Kullanımı

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazların oy verme yerine girmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık kuruluna iade edilmek üzere bırakılacak.