Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?

Seçmen kağıdı sorgulama ekranı, yerel seçimlere katılacak seçmenler tarafından oldukça önemlidir. Bu ekran, seçmenlere oy kullanacakları yerle ilgili gerekli bilgileri sağlar. Seçmen sıra numarası, sandık numarası ve seçim bölgesi gibi detaylar, seçmenin oy kullanma işlemi için oldukça önemlidir. Ancak, seçmen kağıdı olmadan da oy kullanmak mümkündür. İşte oy kullanmak için gerekli belgeler...