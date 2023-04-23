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Haberler Galeri MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme aşamasının ardından sınav sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarasıyla sorgulanmak suretiyle erişime açılacak. Adaylar, "2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. İşte, MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 23.04.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 09:12
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MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!

"MSÜ sınav sonuçları kaç gün sonra açıklacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. 2023 takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları önümüzdeki hafta içerisinde ilan edilecek. Peki, MSÜ sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM AİS MSÜ sonuç sorgulama ekranı!

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MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ SONUÇLARI KAÇ GÜN SONRA AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sonuçların 27 Nisan tarihinde açıklanacağını duyurdu. Konuyla ilgili yeni bir duyuru geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!

MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2023 MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ