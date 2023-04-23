23 Nisan 2023, Pazar
MSÜ 2023 sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!
MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme aşamasının ardından sınav sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarasıyla sorgulanmak suretiyle erişime açılacak. Adaylar, "2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. İşte, MSÜ sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 23.04.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 09:12
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