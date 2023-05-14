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Görenler şaşkına döndü! Yeniçeri, kovboy ve at | Demokrasi şölenini böyle kutladılar

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi. Öte yandan benzer bir manzara da İzmir ve Hatay'da görüldü. İşte görenleri şaşkına çeviren o görüntüler...

Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:30
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Görenler şaşkına döndü! Yeniçeri, kovboy ve at | Demokrasi şölenini böyle kutladılar

Düzce'nin Beyciler Mahallesi'ndeki evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan 33 yaşındaki Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu'na atıyla ulaştı.

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Görenler şaşkına döndü! Yeniçeri, kovboy ve at | Demokrasi şölenini böyle kutladılar

Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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Görenler şaşkına döndü! Yeniçeri, kovboy ve at | Demokrasi şölenini böyle kutladılar

Bişgin, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirterek, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Seçimin ruhunu yaşatmak istedik." dedi.

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Görenler şaşkına döndü! Yeniçeri, kovboy ve at | Demokrasi şölenini böyle kutladılar

Bişgin, "Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur." diye konuştu.

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Görenler şaşkına döndü! Yeniçeri, kovboy ve at | Demokrasi şölenini böyle kutladılar

Aynı zamanda milli takım antrenörü olduğunu anlatan Bişgin, biniciliğe ilgisinden ötürü atla oy kullanmaya geldiğini sözlerine ekledi.