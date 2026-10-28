Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Tersakan Deresi taştı. Evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kalırken bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Köyceğiz-Ortaca kara yolunda ise heyelan meydana geldi. Taşkının etkilediği alanlar dronla görüntülendi.
İlçede etkili olan yağışın ardından taşan dere suları çevredeki yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi.
Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.
Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.
Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.
Taşkının etkilediği alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda evin, iş yerinin ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.
KÖYCEĞİZ-ORTACA KARA YOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ
Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı.
Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemek için harekete geçerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.