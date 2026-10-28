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Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Tersakan Deresi taştı. Evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kalırken bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Köyceğiz-Ortaca kara yolunda ise heyelan meydana geldi. Taşkının etkilediği alanlar dronla görüntülendi.

Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı 1

İlçede etkili olan yağışın ardından taşan dere suları çevredeki yerleşim alanlarını ve tarım arazilerini etkiledi.

MUĞLA'DA TURUNCU ALARM! YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR SU ALTINDA

Trafik ekipleri, su altında kalan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev de taşkından etkilendi.

Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı 2

Su alarak zarar gören araçlar, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden alınarak sanayi sitesine götürüldü.

Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.

Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı 3

Taşkının etkilediği alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda evin, iş yerinin ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.

Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı 4

KÖYCEĞİZ-ORTACA KARA YOLUNDA HEYELAN MEYDANA GELDİ
Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı.

Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı 5

Bölgede çalışma başlatan ekipler yolu temizlemek için harekete geçerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı 6

DENİZLİ'DE DE DERELER TAŞTI, EVLERİ SU BASTI, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ
Denizli'de iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, evleri su bastı tarım arazileri zarar gördü. Denizli'nin Honaz, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerinde sağanak yağış özellikle tarım arazilerinde büyük hasara neden oldu. Yağış nedeniyle dereler taştı, derelerin kenarındaki evler ve işyerleri ile hayvan barınakları su altında kaldı.

Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı 7

Honaz İlçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Aksu Deresi, Sarayköy İlçesi'ndeki Büyük Menderes Nehri ile Acıpayam İlçesi'ndeki Dalaman Çayı taştı. Taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki evlerin bahçeleri suyla doldu, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Denizli-Afyonkarahisar arasında yük taşıyan tren, hemzemin geçidin su ve mille kaplanması nedeniyle bir süre sefer yapamadı. Belediye ekipleri, su taşkınlarını önlemek için iş makineleriyle bent kurdu.

Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı 8

YARDIM İSTEDİLER
Kocabaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Derin, sel suyu nedeniyle tarım arazilerinin su altında kaldığını belirterek, "Dün geceden bu yana etkili olan yağışın ardından evlerimiz ve tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışmalar devam etti. Yol kenarlarına bent çekildi. Bent çekilmese evlerin çoğunu sel alırdı. Tren yolunu da su bastı. Bir süre tren yolu da kapandı. Selden dolayı zararımız çok büyük. Bağlar, elma ağaçları gitti" dedi.

Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı 9

Evi su altında kalan Emir Ayşe Bilgin ise, "Sel bir anda geldi. Ekipleri çağırdık. Neyimiz varsa battı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Komşular yardım etti. İtfaiye bizi evden çıkardı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı 10

Dere yakınındaki bazı yollar ile köprüler de taşkınlar nedeniyle zarar görerek yıkıldı, bazıları ise büyük zarar gördü. Tarım Müdürlüğü ekipleri taşkın yaşanan bölgelere giderek zarar tespit çalışmalarına başladı.

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