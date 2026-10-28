Muğla'da sağanak hayatı felç etti! Dalaman'da dere taştı, evler sular altında kaldı

DENİZLİ'DE DE DERELER TAŞTI, EVLERİ SU BASTI, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ

Denizli'de iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, evleri su bastı tarım arazileri zarar gördü. Denizli'nin Honaz, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerinde sağanak yağış özellikle tarım arazilerinde büyük hasara neden oldu. Yağış nedeniyle dereler taştı, derelerin kenarındaki evler ve işyerleri ile hayvan barınakları su altında kaldı.

Honaz İlçesi Kocabaş Mahallesi'ndeki Aksu Deresi, Sarayköy İlçesi'ndeki Büyük Menderes Nehri ile Acıpayam İlçesi'ndeki Dalaman Çayı taştı. Taşkınlar nedeniyle dere kenarlarındaki evlerin bahçeleri suyla doldu, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Denizli-Afyonkarahisar arasında yük taşıyan tren, hemzemin geçidin su ve mille kaplanması nedeniyle bir süre sefer yapamadı. Belediye ekipleri, su taşkınlarını önlemek için iş makineleriyle bent kurdu.

YARDIM İSTEDİLER

Kocabaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Derin, sel suyu nedeniyle tarım arazilerinin su altında kaldığını belirterek, "Dün geceden bu yana etkili olan yağışın ardından evlerimiz ve tarım arazilerimiz sular altında kaldı. Gece geç saatlere kadar çalışmalar devam etti. Yol kenarlarına bent çekildi. Bent çekilmese evlerin çoğunu sel alırdı. Tren yolunu da su bastı. Bir süre tren yolu da kapandı. Selden dolayı zararımız çok büyük. Bağlar, elma ağaçları gitti" dedi.

Evi su altında kalan Emir Ayşe Bilgin ise, "Sel bir anda geldi. Ekipleri çağırdık. Neyimiz varsa battı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Komşular yardım etti. İtfaiye bizi evden çıkardı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.