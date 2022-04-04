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Şanlıurfa tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde doğduğu Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen gruba güvenlik güçleri izin vermedi. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:57Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:58