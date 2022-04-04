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Haberler Galeri Şanlıurfa tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi

Şanlıurfa tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde doğduğu Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen gruba güvenlik güçleri izin vermedi. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:57 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:58
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Şanlıurfa tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak isteyen aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

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Şanlıurfa tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi

Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde, doğduğu Halfeti ilçesinin kırsal Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Birecik otoyolu girişinde durduruldu.

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Şanlıurfa tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi

Güvenlik güçleri gruptan, Valilik tarafından her türlü etkinlik ve toplanmaların yasaklandığını belirtilerek dağılmalarını istedi.

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Şanlıurfa tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi

Aralarında HDP'li vekillerin de olduğu grup, gitmekte ısrar edince gerginlik yaşandı.

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Şanlıurfa tehlikeli provokasyon! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi

Kısa süreli gerginlik, gruptakilerin basın açıklaması yaparak bölgeden ayrılması ile son buldu.