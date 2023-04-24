HaberlerGaleriSağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...
Sağlık Bakanlığı YHGM KURA ÇEKİMİ 2023! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! CANLI YAYIN BİLGİLERİ! Hasta karşılama, temizlik personeli...
"Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusu araştırılmaya başladı.Kura çekilişi noter huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolardan gerçekleştirilecek 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22 ile 27 Mart tarihleri arasında İŞKUR sayfasından gerçekleştirilmişti. Başvurularını tamamlayan kişiler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayın izle ve YHGM sonuç sayfası...