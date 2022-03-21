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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 10 bin sağlık personeli alımı için tercihler devam ediyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen tercihlerin tamamlanmasına kısa süre kala gözler sonuçlara çevrildi. Henüz tercih yapamayan adayların kısa sürede tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 13:03
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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. 15 Mart'ta başlayan tercih işlemlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Hemşire, ebe, fizyoterapist, biyolog, çocuk gelişimci, sağlık teknikeri gibi birçok kadroya yapılacak sağlık personeli alımına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS 2022/5 kapsamında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımı tercihleri 22 Mart'ta sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile tercihlerini yapabilecek.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kesin olarak tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, bir önceki alımlarda sonuçlar 1-2 hafta içerisinde erişime açılmıştı. Bu tarih göz önünde bulundurulduğunda 2022 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.