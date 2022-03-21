Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. 15 Mart'ta başlayan tercih işlemlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Hemşire, ebe, fizyoterapist, biyolog, çocuk gelişimci, sağlık teknikeri gibi birçok kadroya yapılacak sağlık personeli alımına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...