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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 10 bin sağlık personeli alımı için tercihler devam ediyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen tercihlerin tamamlanmasına kısa süre kala gözler sonuçlara çevrildi. Henüz tercih yapamayan adayların kısa sürede tercihlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih ne zaman bitiyor? 2022 Hemşire, Ebe alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...