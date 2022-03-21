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Haberler Galeri İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı bugün son! 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları...

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı bugün son! 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları...

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımı için 15 Mart'ta başlayan başvurular 21 Mart'ta yani bugün sona erecek. Temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımları için başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2022 12:36
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı bugün son! 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sağlık Bakanlığı'na 10 bin işçi alımı yapılacak. 15 Mart'ta başlayan başvurular bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı bugün son! 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları...

BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR

Başvurular İŞKUR'ın esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar 21 Mart 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilecek.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı bugün son! 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşe alınacak sürekli işçiler, Sağlık Bakanlığı tarafından noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı bugün son! 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları...

NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak.

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İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı bugün son! 2022 temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi ne zaman? Başvuru sonuçları...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylardan şu şartlar isteniyor: